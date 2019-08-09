Британские и украинские ученые создали крафтовую водку «ATOMIK» из воды и пшеницы из зоны отчуждения ЧАЭС (в научных целях)

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Команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальную радиоактивно безопасную водку «АТОМИК» («ATOMIK») из Чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики «homemade».

Для изготовления экспериментальной партии «ATOMIK» использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения, отчет получил положительный отзыв в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

В своем отчете ученые также представили результаты исследовательского проекта, который длился 3 года и заключался в изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственные культуры, выращенные на этой территории.

В экспериментальных образцах, выращенных в рамках проекта, они обнаружили незначительное превышение допустимой концентрации (20 Бк/кг) стронция-90. Но поскольку в процессе изготовления алкоголя количество «примесей» в зерне обычно уменьшается, то в готовом напитке они смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14. Концентрация углерода-14 была не более, чем в любом другом алкогольном напитке.

«В очередной раз британские ученые поразили мир уникальным достижением и доказали, что «невозможное становится возможным». На этот раз в тесном сотрудничестве с украинскими учеными они продемонстрировали, что в чернобыльской зоне можно создать чистый радиационнобезопасный продукт с традиционным вкусом. Итак, чернобыльская водка — это больше не один из мифов, а реальность», — отметил Председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Профессор Джим Смит из Университета Портсмута описывает «ATOMIК» как, возможно, самую важную бутылку алкоголя в мире. В планах исследователей — наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

«Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный продукт для поддержания экономического развития этих территорий», — отмечает профессор Смит.

Исследователи подчеркивают, что сегодня многие из отселенных территорий уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

Первый заместитель Председателя ГАЗО Олег Насвит отметил, что в Агентстве поддерживают инициативу использования заброшенных земель зоны отселения на благо местных общин. Он также отметил, что безопасность должна быть приоритетом №1 при любой деятельности на этих территориях.

В данный момент создается предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которая в будущем производить и продавать крафтовую водку «АТОМИК». Для старта производства нужно решить ряд юридических вопросов, после чего ученые надеются начать небольшое экспериментальное производство.

Отметим, что проверку воды и алкоголя осуществляли специалисты Украинского гидрометеорологического института, Университета Саутгемптона, геологическая и экологическая лаборатории Университета Портсмута и независимая лаборатория по проверке вин и спиртных напитков. «АТОМИК» был разработан в рамках проекта, финансируемого Советом по исследованиям природной среды Великобритании (NERC) и имеет целью выяснить, когда и можно ли вообще начинать безопасно использовать часть заброшенных в результате аварии на ЧАЭС земель для выращивания сельскохозяйственных культур.

В рамках проекта происходит сотрудничество с правительством Украины, Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), ГСП «Экоцентр», Украинским гидрометеорологическим институтом, Украинским институтом сельскохозяйственной радиологии и Институтом геологических наук НАНУ. Британскими партнерами проекта являются Университет Салфорда и Центр экологии и гидрологии.

Источник: ГАЗО