«Буча» — трейлер украинской драмы о российской оккупации Киевской области

13 сентября в День города Буча в Киеве в кинотеатре Оскар презентовали тизер-трейлер будущей украинской драмы «Буча», в основу которого положены реальные события, происходившие в этом городе, а также в Ворзеле, Гостомеле и Ирпене во время российской оккупации в феврале-апреле 2022 года. Режиссирует фильм Станислав Тиунов (продюсер «Свидание в Вегасе», «Продюсер», режиссер «Молодость»).

Главный герой — Константин Гудаускас, гражданин Казахстана, спасший из оккупированной Киевщины более 200 человек. Благодаря своему казахстанскому паспорту Константин имеет возможность проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить мирных жителей. Во время спасения он становится свидетелем многочисленных военных преступлений и зверств, совершаемых российскими оккупантами — убийств, ограблений, изнасилований. Также в фильм войдет сцена спасения известного украинского композитора и лауреата Шевченковской премии Игоря Поклада, который во время событий фильма находился в своем доме в Ворзеле.

Тизер-трейлер «Буча»

Роль главного антагониста получил Вячеслав Довженко, украинский актер театра и кино, лауреат премии «Золота дзиґа» за лучшую мужскую роль. Кастинг актеров на остальные роли будет продолжаться до конца года.

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Автором главного саундтрека в ленту выступил Иса Меликов — известный азербайджанский композитор и продюсер. Также в фильме прозвучат несколько произведений Игоря Дмитриевича, такие как «Сіла птаха» и Марш Сотни из оперетты «Конотопська відьма».

Творческая команда фильма ставит целью участие в международных фестивалях класса А, а также представление ленты на мировых стримингах.

«После того, как в апреле стало известно, что происходило в Буче и других городах Украины, которые были оккупированы, стало ясно, что трагедию украинского народа должны узнать во всем мире, – рассказывает Александр Щур, продюсер фильма Буча. – Мы считаем, что реализация этого проекта поможет Украине привлечь внимание международного сообщества и побуждать наращивать экономическую и военную помощь в дальнейшем».

Трейлер был снят на средства американских инвесторов, а финансировать производство фильма планируют исключительно за счет иностранных инвесторов и меценатов. Съемки кинофильма запланированы на декабрь-январь, а премьера — на годовщину трагедии.

Во время презентации трейлеру также анонсировали запуск благотворительного фонда Константина Гудаускас «Bucha help«, его первостепенной задачей станет восстановление разрушенного жилья в Буче, Ирпене и Гостомеле.