Новости Кино 30.04.2026

Netflix выпустил первый трейлер романтической комедии "Офисный роман" с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдштейном

Олександр Федоткін

Netflix випустив перший трейлер романтичної комедії “Офісний роман” з Дженніфер Лопес та Бреттом Голдштейном

Netflix выпустил первый трейлер романтической комедии «Офисный роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдштейном в главных ролях.


Лопес играет роль влиятельного гендиректора Джеки Круз, а Голдштейн — нового юриста в возглавляемой ею авиакомпании Дэниела Бланчфлауэра. И хотя для обоих работа всегда стояла на первом месте, по мере роста страсти между ними их приоритеты меняются.

Премьера фильма запланирована на 5 июня. Режиссером ленты выступил Ол Паркер, который до этого работал над «Mamma Mia! Here We Go Again» и «Ticket to Paradise». Соавторами сценария выступили Бретт Голдштейн и Джо Келли. Они также совместно работали над одним из эпизодов популярного сериала «Тед Лассо». 


Среди остального актерского состава: Бетти Гилпин («Смерть от молнии») Эми Седарис («Мандалорец»), Тони Хейл («История игрушек 4»), Брэдли Уитфорд («Рассказ служанки») и Эдвард Джеймс Олмос («Бегущий по лезвию»).

В частности, Олмос играет отца героини Лопес Джека Круза. Оба актера уже когда-то играли отца и дочь в фильме «Селена» 1997 года. Хотя Дженнифер Лопес сыграла во многих романтических комедиях, в последние годы актриса пробовала себя в разных жанрах.

В частности, она сыграла одну из главных ролей в научно-фантастическом фильме «Атлас» и в боевике «Мать». Недавно она также снялась в римейке музыкальной драмы «Поцелуй женщины-паука» и в спортивной драме «Неудержимая».

Голдштейн наиболее известен исполнением роли звезды американского футбола Роя Кента в сериале «Тед Лассо». Он выступает как актер, сценарист и продюсер этого комедийного сериала.

Источник: ScreenRant

