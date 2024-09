Бунт против Голливуда: Адам Драйвер рассказал, почему «Мегалополис» ему понравился больше, чем «Звездные войны»

Адам Драйвер, известный по роли Кайло Рена в современной трилогии «Звездных войн», поделился впечатлениями от съемок в новом научно-фантастическом фильме «Мегалополис». Актер рассказал, что этот опыт значительно отличался от работы над высокобюджетными блокбастерами.

По его словам, на съемочной площадке не было продюсеров, которые бы пытались повлиять на видение режиссера.

Adam Driver tells us the difference between filming blockbusters like The Sequel Trilogy and ‘MEGALOPOLIS’:

“There was no producers in the way, there was no one standing over Francis’ shoulder trying to nudge him… it was one of the best shooting experiences I’ve ever had” pic.twitter.com/oawKYkbOux

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 29, 2024