Новости Кино 30.09.2024 в 14:56 comment views icon

Бунт против Голливуда: Адам Драйвер рассказал, почему «Мегалополис» ему понравился больше, чем «Звездные войны»

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Ігор Панченко

Автор новостей

Бунт против Голливуда: Адам Драйвер рассказал, почему «Мегалополис» ему понравился больше, чем «Звездные войны»

Адам Драйвер, известный по роли Кайло Рена в современной трилогии «Звездных войн», поделился впечатлениями от съемок в новом научно-фантастическом фильме «Мегалополис». Актер рассказал, что этот опыт значительно отличался от работы над высокобюджетными блокбастерами.

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«Поскольку Коппола сам финансировал «Мегалополис», мы чувствовали немедленность в принятии решений», — отметил Драйвер в интервью DiscussingFilms.

По его словам, на съемочной площадке не было продюсеров, которые бы пытались повлиять на видение режиссера.

Драйвер подчеркнул, что непосредственное общение с Копполой сделало процесс съемок одним из лучших в его карьере. Актер добавил, что стиль работы Копполы создавал ощущение «бунта» против голливудской системы, что, по его мнению, зрители почувствуют во время просмотра фильма.

В противоположность этому, работа над трилогией «Звездные войны» требовала согласования многих аспектов из-за большого количества вовлеченных студий и смены режиссеров. Частые и неожиданные изменения сюжетных линий могли раздражать актеров, которые должны были придерживаться контракта до конца проекта.

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«Мегалополис», напротив, был полностью под контролем Копполы, который выступил режиссером, сценаристом и продюсером фильма. Однако отсутствие внешнего надзора не всегда работает в пользу проекта — фильм столкнулся с несколькими противоречиями еще до премьеры.

«Мегалополис» уже показывают в кинотеатрах. Но в США дебютный уикенд фильма оказался неудачным. По информации Variety, фильм собрал лишь $4 млн при бюджете $120 млн.

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Источник: Dexerto

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