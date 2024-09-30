Бунт против Голливуда: Адам Драйвер рассказал, почему «Мегалополис» ему понравился больше, чем «Звездные войны»

Адам Драйвер, известный по роли Кайло Рена в современной трилогии «Звездных войн», поделился впечатлениями от съемок в новом научно-фантастическом фильме «Мегалополис». Актер рассказал, что этот опыт значительно отличался от работы над высокобюджетными блокбастерами.

«Поскольку Коппола сам финансировал «Мегалополис», мы чувствовали немедленность в принятии решений», — отметил Драйвер в интервью DiscussingFilms.

По его словам, на съемочной площадке не было продюсеров, которые бы пытались повлиять на видение режиссера.

Adam Driver tells us the difference between filming blockbusters like The Sequel Trilogy and ‘MEGALOPOLIS’: “There was no producers in the way, there was no one standing over Francis’ shoulder trying to nudge him… it was one of the best shooting experiences I’ve ever had” pic.twitter.com/oawKYkbOux — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 29, 2024

Драйвер подчеркнул, что непосредственное общение с Копполой сделало процесс съемок одним из лучших в его карьере. Актер добавил, что стиль работы Копполы создавал ощущение «бунта» против голливудской системы, что, по его мнению, зрители почувствуют во время просмотра фильма.

В противоположность этому, работа над трилогией «Звездные войны» требовала согласования многих аспектов из-за большого количества вовлеченных студий и смены режиссеров. Частые и неожиданные изменения сюжетных линий могли раздражать актеров, которые должны были придерживаться контракта до конца проекта.

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«Мегалополис», напротив, был полностью под контролем Копполы, который выступил режиссером, сценаристом и продюсером фильма. Однако отсутствие внешнего надзора не всегда работает в пользу проекта — фильм столкнулся с несколькими противоречиями еще до премьеры.

«Мегалополис» уже показывают в кинотеатрах. Но в США дебютный уикенд фильма оказался неудачным. По информации Variety, фильм собрал лишь $4 млн при бюджете $120 млн.

Источник: Dexerto