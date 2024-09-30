«Мегалополис» дебютировал с кассой в $4 млн, уступив индийскому боевику и трем «более старым» фильмам

Научно-фантастическая эпопея Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» потерпела крах в дебютном уик-энде и даже не дотянула до «скромных» прогнозов в $5-7 млн.

По данным Variety, сейчас касса, собранная «Мегалополисом» в кинотеатрах США, едва достигла $4 млн (и это при бюджете производства фильма в $120 млн). Интересно, что в целом в рейтинге внутренних сборов лента заняла шестое место — уступив, кроме новинок, трем более старым фильмам и индийскому боевику, который транслировался на языке телугу.

Сам Коппола поставил своей ленте 5 звезд на Letterboxd, фактически признав ее шедевром, тогда как мнения критиков разделились: New York Times назвал «Мегалополис» замечательным, а вот в Associated Press отметили, что фильм «почти невозможно переварить за один просмотр».

«Это стопроцентный авторский блокбастер, лишенный компромиссов в отношении зрительского комфорта. Это путаное все, везде и сразу, обрамленное в претенциозную монументальность. Колосс на глиняных ногах, причем как собственно сам проект, так и элемент содержания, символизирующий предостережение автора относительно показанной в ленте империи (читай — США). Такой кинематограф просто невозможно оценить рационально. Да и нет смысла», — написал в своем обзоре наш автор Денис Федорук.

С полной рецензией можно ознакомиться по ссылке ниже:

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«Мегалополис» — это эпическая басня Древнего Рима, действие которой перенесено в современную Америку. Несчастный случай уничтожает мегалополис Новый Рим, а архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), наделенный возможностью останавливать время, пытается построить утопический город с нуля.

Также в фильме сыграли Шая Лабаф («Трансформеры»), Натали Эммануэль («Форсаж», «Игра престолов»), Обри Плаза («Белый лотос»), Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»), Лоуренс Фишберн («Матрица», «Джон Уик»), Джейсон Шварцман («Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»), Джон Уайт и Дастин Хоффман.

Напомним, что фильм попал в скандал, еще до фактической премьеры. В одном из трейлеров показали фейковые цитаты критиков; также СМИ писали о возможном домогательстве Копполы к стажерке, и режиссер подал в суд, обвиняя журналистов в клевете.

С 26 сентября «Мегалополис» транслируется и в украинских кинотеатрах