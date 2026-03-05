1000+ км на одном заряде: BYD показала Blade Battery 2.0 для электромобилей

Китайский производитель электромобилей BYD представил второе поколение своей батареи — Blade Battery 2.0. Как заявляет компания, такая батарея позволяет электромобилям преодолевать более 1000 км на одном заряде. Первым автомобилем с этой технологией станет флагманский электроседан Yangwang U7 от премиального бренда Yangwang.
Автономность Blade Battery 2.0 в более чем 1000 км
По данным BYD, новая батарея обеспечивает 1006 км пробега на одном заряде по циклу CLTC. Это значительный шаг вперед по сравнению с первой версией Blade Battery, которая предлагала примерно 600 км по тому же стандарту.
Директор по продуктам Yangwang Чжэн Юй объяснил, что главной проблемой электромобилей остается так называемый «невозможный треугольник»: совместить высокую производительность, большой запас хода и быструю зарядку в одном решении. И основная проблема заключается в физических ограничениях аккумуляторов.
По словам топ-менеджера, батареи с большей энергетической плотностью сложнее эффективно заряжать и разряжать, а также контролировать их температуру. Высокая производительность требует постоянного большого тока на выходе, а быстрая зарядка — большого тока на входе, что создает вызовы для безопасности и долговечности батареи. Компания пытается решить эту проблему с помощью новых технологических решений.
Новый электромобиль Yangwang U7 получил сразу четыре электромотора, аккумулятор Blade Battery 2.0 емкостью 150 кВт-ч, интегрированный с высоковольтной платформой и модернизированной системой термоконтроля. Такая конфигурация позволяет одновременно обеспечить высокую производительность с четырьмя электромоторами и запас хода более 1000 км.
Что интересно, новость о Blade Battery 2.0 появилась вскоре после заявления другого премиального бренда BYD — Denza. Компания сообщила, что электрический Denza Z9 GT может проехать до 1036 км (по циклу CLTC) на одном заряде.
Стоит напомнить, что первое поколение Blade Battery компания представила в 2020 году. Председатель BYD Wang Chuanfu тогда отмечал ее повышенной безопасности, долговечности и запасе хода. Аккумулятор построен на литий-железо-фосфатной технологии (LFP) и по плотности энергии приблизился к популярным литий-никель-марганец-кобальтовых батарей, но при этом обеспечил значительно более высокую безопасность.
Источник: electrek, carnewschina
