banner
Новости Авто 05.03.2026 comment views icon

1000+ км на одном заряде: BYD показала Blade Battery 2.0 для электромобилей

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

1000+ км на одному заряді: BYD показала Blade Battery 2.0 для електромобілів

Китайский производитель электромобилей BYD представил второе поколение своей батареи — Blade Battery 2.0. Как заявляет компания, такая батарея позволяет электромобилям преодолевать более 1000 км на одном заряде. Первым автомобилем с этой технологией станет флагманский электроседан Yangwang U7 от премиального бренда Yangwang.


Автономность Blade Battery 2.0 в более чем 1000 км

По данным BYD, новая батарея обеспечивает 1006 км пробега на одном заряде по циклу CLTC. Это значительный шаг вперед по сравнению с первой версией Blade Battery, которая предлагала примерно 600 км по тому же стандарту.

Директор по продуктам Yangwang Чжэн Юй объяснил, что главной проблемой электромобилей остается так называемый «невозможный треугольник»: совместить высокую производительность, большой запас хода и быструю зарядку в одном решении. И основная проблема заключается в физических ограничениях аккумуляторов.

По словам топ-менеджера, батареи с большей энергетической плотностью сложнее эффективно заряжать и разряжать, а также контролировать их температуру. Высокая производительность требует постоянного большого тока на выходе, а быстрая зарядка — большого тока на входе, что создает вызовы для безопасности и долговечности батареи. Компания пытается решить эту проблему с помощью новых технологических решений.


1000+ км на одному заряді: BYD показала Blade Battery 2.0 для електромобілів

Новый электромобиль Yangwang U7 получил сразу четыре электромотора, аккумулятор Blade Battery 2.0 емкостью 150 кВт-ч, интегрированный с высоковольтной платформой и модернизированной системой термоконтроля. Такая конфигурация позволяет одновременно обеспечить высокую производительность с четырьмя электромоторами и запас хода более 1000 км.

Что интересно, новость о Blade Battery 2.0 появилась вскоре после заявления другого премиального бренда BYD — Denza. Компания сообщила, что электрический Denza Z9 GT может проехать до 1036 км (по циклу CLTC) на одном заряде.

Стоит напомнить, что первое поколение Blade Battery компания представила в 2020 году. Председатель BYD Wang Chuanfu тогда отмечал ее повышенной безопасности, долговечности и запасе хода. Аккумулятор построен на литий-железо-фосфатной технологии (LFP) и по плотности энергии приблизился к популярным литий-никель-марганец-кобальтовых батарей, но при этом обеспечил значительно более высокую безопасность.

Спецпроекты
Розумна краса: як обрати ідеальний смарт-ґаджет у подарунок на 8 березня
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти

BYD показала Seal 07 EV: электроседан с габаритами Toyota Camry, автономностью 705 км и ценой $22 тыс.

Источник: electrek, carnewschina

Популярные новости

arrow left
arrow right
Исследователи создали экологическую водную батарею, которая выдержала 120 000 циклов
Реальная цена батареи iPhone 17 Pro в 10 раз меньше, чем взимает Apple за замену
BYD Han L DM получил до 25 км дополнительного электрического пробега после OTA-обновления
Электрокары все? Заводы батарей в США переквалифицируются на аккумуляторы для ИИ-датацентров
Мужчина два года заряжал iPhone по "правилу 80%": результат разочаровал
Разделение огня и электричества: китайская Svolt создала батарею, которая "спасет" пассажиров электрокара во время пожара
CATL начала тестировать Na-ion аккумуляторы в легковых авто: до 80% за полчаса при -30°C
BYD обновила Denza Z9 GT: до 1140 л.с. и более 1000 км пробега
Мир может столкнуться с дефицитом лития уже к 2028 году — прогноз аналитиков
BYD показала Seal 07 EV: электроседан с габаритами Toyota Camry, автономностью 705 км и ценой $22 тыс.
BYD возглавил рынок новых авто в Украине: почему Европа проигрывает Китаю
Ученые доработали железо-никелевый аккумулятор Эдисона из 1900-х годов: зарядка за секунды и 12 000+ циклов
Топ-2025 марок авто в Украине: BYD выросла на 400% и обошла Toyota
Электромобиль, который не боится -50°C: вышел первый серийный Changan Nevo A06 с батареей CATL Naxtr
Рынок электромобилей в ЕС вырос на 13,9%: Tesla — в минусе, BYD прибавила 165%
Китай создал батарею на 700 Вт-ч/кг: электромобили могут получить более 1000 км запаса хода
Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить