BYD запускает глобальную сеть Flash Charging: зарядка электромобиля за 5 минут

Китайский автогигант BYD объявил о масштабном плане создания глобальной сети зарядных станций Flash Charging. По словам топ-менеджера компании Ли Юньфея, технологию планируют вывести на международные рынки до конца 2026 года. В том числе, сверхскоростные зарядные станции BYD появятся в Европе.





Компания стремится стать не только производителем электромобилей, но и оператором инфраструктуры, фактически создавая «заправки будущего» для электротранспорта. Цель состоит в том, чтобы сделать зарядку электромобиля настолько быстрой, как короткий перерыв на кофе.

Секрет скорости зарядки заключается в конструкции самих зарядных станций. Каждый зарядный модуль выступает не просто разъемом, а большой батареей, хранящей 200-300 кВт-ч энергии. Благодаря такому подходу станции накапливают электроэнергию локально и не заставляют городскую электросеть отдавать всю мощность одновременно. Это помогает избежать перегрузки линий, даже когда много автомобилей заряжаются одновременно.

BYD движется по довольно агрессивному графику. До декабря 2026 года компания планирует запустить 20 тыс. зарядных станций в Китае. Около 18 тыс. локаций разместят на уже существующих объектах через партнерства с бизнесом, чтобы устанавливать зарядки там, где люди бывают каждый день. В крупных городах компания стремится обеспечить доступ к зарядке в радиусе 5 км для 90% водителей. Еще 2 тыс. станций появятся вдоль главных автомагистралей.





В начале марта 2026 года BYD уже завершила строительство 4239 станций. Первые 1000 зарядок на трассах компания планирует запустить до 1 мая 2026 года. Их мощность действительно впечатляет: система работает с напряжением 1000 В и выдает до 1500 кВт мощности. Новые электромобили BYD уже поддерживают такие показатели. Речь идет, в частности, о Denza Z9 GT, Great Tang и Yangwang U7. Они оснащены аккумулятором Blade Battery второго поколения. На станциях Flash Charging такие электромобили могут зарядиться с 10% до 70% всего за 5 минут, а почти полный цикл с 10% до 97% занимает около 9 минут.

Обычно холод сильно замедляет зарядку батарей, но BYD заявляет, что смогла решить и эту проблему. Во время тестов после 24 часов при температуре -30°C батарея всё равно заряжалась с 20% до 97% примерно за 12 минут. Это важно для рынков Северной Европы и Северной Америки, где холодная погода часто затрудняет эксплуатацию электромобилей.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Активное развитие инфраструктуры связано с быстрым ростом продаж компании за пределами Китая. В феврале 2026 года BYD продала более 100 тыс. автомобилей на международных рынках, что на 41,4% больше, чем годом ранее. Хотя внутренний рынок немного остыл, в мире спрос на электромобили BYD стремительно растет. Компания планирует продать 1,3 млн автомобилей за пределами Китая в 2026 году против 1,05 млн в 2025 году.

Чтобы поддержать эти продажи, сеть Flash Charging будет расширяться вместе с производством автомобилей. BYD уже открывает заводы в Таиланде, Бразилии и Венгрии. Именно в этих регионах компания планирует первыми устанавливать свои самые быстрые зарядные станции. Такой подход позволяет создать полноценную экосистему: производство автомобилей и зарядной инфраструктуры рядом.

Источник: arenaev