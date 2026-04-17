Мечта таксиста: BYD Linghui e7 за €11900 едет до 550 км и заряжается за 5 минут

Вадим Карпусь

Мрія таксиста: BYD Linghui e7 за €11900 їде до 550 км і заряджається за 5 хвилин

BYD вывела на рынок новый электромобиль через свой суббренд Linghui — седан e7. Он может заинтересовать водителей такси и сервисов перевозок. Главная идея заключается в том, чтобы минимизировать время простоя и максимально быстро возвращать авто на дорогу.


Характеристики BYD Linghui e7

BYD также пытается изменить восприятие своих авто. Из-за популярности бренда в такси частные покупатели иногда воспринимают модели как «рабочие». Именно поэтому компания создала отдельный бренд Linghui для коммерческого сегмента. Модель e7 построили на платформе Sealion 06, но она получила собственный дизайн в стиле Innate Smile — передняя часть выглядит будто с «улыбкой».

Ключевая фишка Linghui e7 — скорость зарядки. Электромобиль использует аккумулятор Blade Battery второго поколения вместе с технологией Flash charging. С 10% до 70% аккумулятор заряжается всего за 5 минут. За 9 минут уровень достигает 97%. Даже при температуре -30°C процесс занимает лишь на 3 минуты больше. Для водителей в холодном климате это критически важно, ведь электромобили обычно теряют эффективность на морозе.


Доступны три батареи с запасом хода 450 км, 520 км или 550 км. Этого должно хватать на полный рабочий день в городе. А если окажется недостаточно, ситуацию спасет быстрая зарядка.

Габариты авто ориентированы на комфорт пассажиров: длина 4 780 мм, ширина 1 900 мм, высота 1 530 мм, колесная база — 2 820 мм. Это обеспечивает достаточно места на заднем ряду.

Салон Linghui e7 сделали достаточно простым. Дизайн Jazz Black использует темные оттенки и минимум кнопок. Инженеры сделали акцент на голосовом управлении. Система распознает голоса из четырех зон салона, реагирует на естественную речь и даже на прерывание команд. Это позволяет водителю не отвлекаться от дороги.

Авто рассчитали на интенсивную эксплуатацию. Оно имеет ресурс до 6 лет или 600 000 км. Для проверки надежности машину протестировали на 9 600 кругах сложных трасс — это вдвое больше, чем стандартные испытания. Также установили тепловой насос, который помогает экономить энергию зимой.

Цена

Цена Linghui e7 стартует с 95 800 юаней (около €11 900), а топовая версия стоит 115 800 юаней (≈€14 300). Для стимулирования продаж компания предлагает бонусы. Частные покупатели получают 12 месяцев бесплатной зарядки на отдельных станциях. Для таксистов отменяют комиссии за зарядку на год. Также доступны кредиты без первого взноса на срок до 5 лет и беспроцентные программы до 80 000 юаней (€10 030) на 3 года.

Также стоит заметить, что BYD активно развивает инфраструктуру. По состоянию на март 2026 года уже работает 4 239 станций быстрой зарядки, а к концу года их планируют довести до 20 000, в том числе на международном рынке.

Linghui e7 — это только начало для нового бренда коммерческих авто. В планах компании также фигурируют новые модели e5, e9 и большой фургон M9, которые также ориентированы на бизнес.

Подход BYD к Linghui e7 показывает, как электромобили адаптируют под конкретные профессиональные сценарии. Быстрая зарядка, выносливость и низкая цена делают модель доступным инструментом заработка, а не просто транспортом.

Источник: arenaev

arrow left
