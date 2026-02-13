tradfi
BYD Han L DM получил до 25 км дополнительного электрического пробега после OTA-обновления

Вадим Карпусь

Плагин-гибридный седан BYD Han L DM получил прирост запаса хода на электротяге. Это произошло после выхода четвертого обновления «по воздуху» (OTA). Вместе с этим производитель добавил к уже выпущенным автомобилям систему помощи водителю DiPilot 5.0, 29 новых функций и еще 6 оптимизаций.


В рамках четвертого OTA-обновления для линейки Han L для гибридной версии DM появилась новая функция Long Range. После ее активации переднеприводный вариант Han L DM получает дополнительные 25 км чистого электрического пробега по циклу CLTC. В итоге электрическая автономность (без запуска ДВС) возрастает до 225 км. Полноприводная версия с двумя электромоторами суммарной мощностью 400 кВт (536 л.с.) получает дополнительные 15 км электрического пробега. Таким образом, ресурс батарей теперь достигает 195 км по стандарту CLTC с выключенным 1,5-литровым бензиновым двигателем. Напомним, Han L DM оснащается LFP-батареей емкостью 29,46 кВт-ч.

Обновление также добавляет систему помощи водителю DiPilot 5.0 со сквозной большой моделью на базе обучения с подкреплением. Система поддерживает изменение направления во время параллельной парковки. Кроме того, если водитель длительное время не держит руль, автомобиль активирует функцию аварийной остановки: самостоятельно перестроится к обочине и остановится.

Среди других возможностей Han L DM — интеграция с бытовой техникой Midea, поддержка смартфонов Huawei с Harmony OS 6.0 через HiCar, а также устройств Samsung и Oppo. Добавили и менее масштабные функции: проекционный дисплей, настройки памяти, встроенные игры, новые звуковые эффекты замка и т.д.


Седан BYD Han L выполнен в фирменной стилистике Loong Face. Его габариты составляют 5050×1960×1505 мм, а колесная база — 2970 мм. В салоне установлен 15,6-дюймовый центральный дисплей, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, проекционный дисплей и селектор коробки передач на рулевой колонке.

Полностью электрическая версия Han L EV использует 1000-вольтовую архитектуру. Заднеприводный вариант развивает мощность 500 кВт (671 л.с.) и разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды. Запас хода по циклу CLTC составляет 701 км. Полноприводная модификация имеет мощность 1086 л.с., ускоряется до «сотни» за 2,7 секунды и проезжает до 601 км благодаря батарее емкостью 83,21 кВт-ч.

Гибридный Han L DM оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 115 кВт. В зависимости от версии он работает вместе с одним электромотором мощностью 200 кВт (268 л.с.) или двумя электродвигателями на 400 кВт (536 л.с.). Топовая версия Han L DM AWD разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

В Китае цены на Han L стартуют от 209 800 до 279 800 юаней ($30350-40475).

Напомним, в течение 2025 года BYD нарастила продажи новых авто в Украине на 401% и обошла Toyota на украинском рынке.

Электрические BYD Han L и Tang L: до 1085 л.с. и разгон до «сотни» за 2,7 секунды

Источник: carnewschina

