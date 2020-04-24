Canonical выпустила новую версию ОС Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa с долгосрочной поддержкой





Компания Canonical сообщила о выходе новой версии операционной системы Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa. Это релиз с долгосрочной поддержкой, который будет получать обновления на протяжении 5 лет – до апреля 2025 года.

Как отмечает разработчик, в этом обновлении особое внимание уделяется вопросам безопасности и производительности. В новой версии ОС используется среда рабочего стола GNOME 3.36, включающая новый экран блокировки и возможность переключиться в тёмный режим оформления на вкладке Appearance в настройках. Тема Yaru переработана и дополнена новым вариантом оформления. Как и все выпуски Ubuntu, версия Focal Fossa поставляется с собственными уникальными обоями и коллекцией альтернативных фонов. Кнопка Amazon, которая размещалась на боковой панели, убрана из новой версии.

Ещё одно существенное изменение в Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa заключается в том, что инструмент Ubuntu Software был заменён на Snap Store. Но при этом иконка и название магазина остались прежними, так что новшество можно легко пропустить. Тем не менее, теперь пользователям будет проще управлять snap-приложениями без необходимости использовать командную строку. Canonical заявляет, что на текущий момент существует 6000 snap-приложений, включая Slack, Plex, Spotify, линейку JetBrains и Visual Studio Code. VPN-клиент WireGuard установлен по умолчанию. Наконец, в новой версии ОС реализована функция Secure Boot для защиты от низкоуровневых атак и руткитов, а также добавлена поддержка Fast ID Online (FIDO) для универсальной многофакторной и парольной аутентификации.

Загрузить новую версию Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa можно с официального сайта проекта по следующему адресу.

Источник: neowin