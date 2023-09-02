Новости Игры 02.09.2023 в 19:32

CD Projekt Red объяснила, какие изменения Cyberpunk 2077 будут бесплатными, а какие – только в Phantom Liberty

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Единственное платное дополнение Cyberpunk 2077 Phantom Liberty выйдет 26 сентября. Вместе с ним CD Projekt Red анонсировала Cyberpunk Update 2.0 – бесплатное обновление игры со многими изменениями. У геймеров возник вопрос: какие из улучшений они смогут получить без приобретения дополнения. Студия ответила твитом, в котором перечислила изменения основной игры и Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Update 2.0

Update 2.0 (бесплатно)

  • Переработанные деревья навыков и перки
  • Обновленное кибернетическое обеспечение и новая система вместимости
  • Бои и погони на автомобилях
  • Улучшение боевого AI
  • Новая система полиции
  • Улучшение интерфейса и гемплея
  • Изменения лута, предметов и крафта
  • Новые радиостанции.

Обновленная система киберулучшений позволяет перегружать свои аугменты, чтобы сделать их более мощными, но это будет сопровождаться побочными эффектами. Хотя это не совсем уровень аниме Cyberpunk: Edgerunners, можно ожидать немного больше риска и вознаграждения.

Базовая игра не позволяет делать со всеми автомобилями и мотоциклами ничего другого, кроме езды на них. В Cyberpunk Update 2.0 Ви может стрелять из окна или управлять башней, которой оснащен транспорт. Также будет больше автомобильных погонь в открытом мире. В игре уже было несколько, но только в заранее прописанных местах.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Update 2.0

Cyberpunk 2077 большую часть игры был фактически простым тиром во время стрельбы, но обновление 2.0 делает бои более динамичными, придавая больше «ума» противникам. Враги получат способность скрываться и использовать новые навыки ближнего боя.

Обновление приносит больше лута и снаряжения, а также изменения в системе крафта, позволяющие создавать новое оружие, одежду и другие предметы.

Phantom Liberty (за дополнительные $30)

  • Догтаун – новый опасный район
  • Новая сюжетная ветка и персонажи
  • Новые квесты, битвы с боссами и другие элементы.
  • Автомобильные миссии и десантирование с воздуха
  • Бесконечные динамические события
  • Новое дерево навыков Реликвии и способностей
  • Более 100 новых предметов – оружие, киберулучшения, авто и одежда
  • Автомобильные ракетные установки
  • Максимальный уровень увеличен до 60

События Phantom Liberty будут разворачиваться в Догтауне, новом районе Найт-Сити вблизи Пасифики. Туда невозможно попасть без приобретенного дополнения та без захода в Пасифику в основной игре.

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CD Projekt Red объяснила, какие изменения Cyberpunk 2077 будут бесплатными, а какие – только в Phantom Liberty
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Назар Яворський

Заступник головного редактора, керівник відділу оглядів

Только в дополнении можно будет увидеть Идриса Эльбу в роли Соломона Рида, а также пройти новые квесты – в том числе новые миссии с преследованиями и десантированием, которые можно бесконечно запускать.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Update 2.0

Часть истории Phantom Liberty сосредоточена вокруг персонажа Songbird, утверждающей, что она может спасти Ви от Реликвии в голове, которая медленно убивает протагониста. Это включает в себя раскрытие потенциала Реликвии открытием новое дерево навыков, которое можно обновить только с помощью очков реликвии, полученных в Догтауне.

Максимальный уровень Cyberpunk 2077 сейчас составляет 50, кроме развития новых деревьев навыков в Phantom Liberty можно будет «прокачать» Ви еще на 10 дополнительных уровней.

Ранее в CD Projekt Red заявили, что дополнение станет первым и последним по причине концентрации усилий разработчиков на новом движке Unreal 5, из-за чего предыдущие игры на собственном движке получат меньше внимания. Также во время Gamescom 2023 разработчики показали видео с демонстрацией обновленного геймплея Cyberpunk 2077.

Трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty и анонс Cyberpunk 2.0

Источник: Kotaku

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