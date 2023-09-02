CD Projekt Red объяснила, какие изменения Cyberpunk 2077 будут бесплатными, а какие – только в Phantom Liberty

Единственное платное дополнение Cyberpunk 2077 Phantom Liberty выйдет 26 сентября. Вместе с ним CD Projekt Red анонсировала Cyberpunk Update 2.0 – бесплатное обновление игры со многими изменениями. У геймеров возник вопрос: какие из улучшений они смогут получить без приобретения дополнения. Студия ответила твитом, в котором перечислила изменения основной игры и Phantom Liberty.

Update 2.0 (бесплатно)

Переработанные деревья навыков и перки

Обновленное кибернетическое обеспечение и новая система вместимости

Бои и погони на автомобилях

Улучшение боевого AI

Новая система полиции

Улучшение интерфейса и гемплея

Изменения лута, предметов и крафта

Новые радиостанции.

Обновленная система киберулучшений позволяет перегружать свои аугменты, чтобы сделать их более мощными, но это будет сопровождаться побочными эффектами. Хотя это не совсем уровень аниме Cyberpunk: Edgerunners, можно ожидать немного больше риска и вознаграждения.

Базовая игра не позволяет делать со всеми автомобилями и мотоциклами ничего другого, кроме езды на них. В Cyberpunk Update 2.0 Ви может стрелять из окна или управлять башней, которой оснащен транспорт. Также будет больше автомобильных погонь в открытом мире. В игре уже было несколько, но только в заранее прописанных местах.

Cyberpunk 2077 большую часть игры был фактически простым тиром во время стрельбы, но обновление 2.0 делает бои более динамичными, придавая больше «ума» противникам. Враги получат способность скрываться и использовать новые навыки ближнего боя.

Обновление приносит больше лута и снаряжения, а также изменения в системе крафта, позволяющие создавать новое оружие, одежду и другие предметы.

Phantom Liberty (за дополнительные $30)

Догтаун – новый опасный район

Новая сюжетная ветка и персонажи

Новые квесты, битвы с боссами и другие элементы.

Автомобильные миссии и десантирование с воздуха

Бесконечные динамические события

Новое дерево навыков Реликвии и способностей

Более 100 новых предметов – оружие, киберулучшения, авто и одежда

Автомобильные ракетные установки

Максимальный уровень увеличен до 60

События Phantom Liberty будут разворачиваться в Догтауне, новом районе Найт-Сити вблизи Пасифики. Туда невозможно попасть без приобретенного дополнения та без захода в Пасифику в основной игре.

Только в дополнении можно будет увидеть Идриса Эльбу в роли Соломона Рида, а также пройти новые квесты – в том числе новые миссии с преследованиями и десантированием, которые можно бесконечно запускать.

Часть истории Phantom Liberty сосредоточена вокруг персонажа Songbird, утверждающей, что она может спасти Ви от Реликвии в голове, которая медленно убивает протагониста. Это включает в себя раскрытие потенциала Реликвии открытием новое дерево навыков, которое можно обновить только с помощью очков реликвии, полученных в Догтауне.

Максимальный уровень Cyberpunk 2077 сейчас составляет 50, кроме развития новых деревьев навыков в Phantom Liberty можно будет «прокачать» Ви еще на 10 дополнительных уровней.

Ранее в CD Projekt Red заявили, что дополнение станет первым и последним по причине концентрации усилий разработчиков на новом движке Unreal 5, из-за чего предыдущие игры на собственном движке получат меньше внимания. Также во время Gamescom 2023 разработчики показали видео с демонстрацией обновленного геймплея Cyberpunk 2077.

Источник: Kotaku