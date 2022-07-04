Новости

Чем отличается национальное водительское удостоверение от международного — разъяснение МВД

Чем отличается национальное водительское удостоверение от международного — разъяснение МВД

На прошлой неделе Украина получила «транспортный безвиз» с ЕС — специальное соглашение о либерализации автоперевозок, в частности, предусматривает полное признание украинских водительских удостоверений на территории ЕС. В МВД Украины предоставили официальное разъяснение отличия национального водительского удостоверения от международного.

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Это два разных документа. Национальное водительское удостоверение выдается после сдачи экзаменов, тогда как международное — фактически является переводом на несколько языков информации национального водительского удостоверения, выдается дополнительно к нему и отдельно от национального бездействует.

Обменивать национальное водительское удостоверение необходимо только при необходимости уехать за границу и не соответствия имеющегося документа международной конвенции. К примеру, водительское удостоверение не содержит дату окончания, срока действия.

В то же время в МВД Украины подчеркивают, что все образцы украинских водительских удостоверений действительны на территории Украины и менять их вовсе необязательно. Но это можно сделать по желанию.

Что касается международного водительского удостоверения, то его необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции, в частности, Австралия, Япония, США, Индия. И выдается оно на основании национального, на 3 года (имеет вид бумажной книги).


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить