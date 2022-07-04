Чем отличается национальное водительское удостоверение от международного — разъяснение МВД

На прошлой неделе Украина получила «транспортный безвиз» с ЕС — специальное соглашение о либерализации автоперевозок, в частности, предусматривает полное признание украинских водительских удостоверений на территории ЕС. В МВД Украины предоставили официальное разъяснение отличия национального водительского удостоверения от международного.

Это два разных документа. Национальное водительское удостоверение выдается после сдачи экзаменов, тогда как международное — фактически является переводом на несколько языков информации национального водительского удостоверения, выдается дополнительно к нему и отдельно от национального бездействует.

Обменивать национальное водительское удостоверение необходимо только при необходимости уехать за границу и не соответствия имеющегося документа международной конвенции. К примеру, водительское удостоверение не содержит дату окончания, срока действия.

В то же время в МВД Украины подчеркивают, что все образцы украинских водительских удостоверений действительны на территории Украины и менять их вовсе необязательно. Но это можно сделать по желанию.

Что касается международного водительского удостоверения, то его необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции, в частности, Австралия, Япония, США, Индия. И выдается оно на основании национального, на 3 года (имеет вид бумажной книги).