ЄС визнаватиме українські водійські права — вже відсьогодні

29 червня Україна та Євросоюз підпишуть угоду про лібералізацію автоперевезень, відому як «транспортний безвіз» — вона скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для в’їзду. Окрім того, ця угода, серед іншого, передбачає визнання українських водійських посвідчень у ЄС, звернули увагу в Економічній правді.

Це означає, що українцям для керування автівкою в Європі достатньо буде посвідчення українського зразка — складати додаткові іспити не доведеться.

Українці могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС і раніше, проте в низці країн діяли обмеження. Наприклад, в Австрії, Латвії та Німеччині ними можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців. Тепер ці обмеження мають скасувати.

Сама угода безстрокова і не містить жодних додаткових умов перебування на території ЄС. Водії вантажівок можуть перетинати кордон з країнами Євросоюзу будь-яку кількість разів і на будь-який термін.

Оскільки Єврокомісія мала згоду всіх 27 країн-учасниць ЄС і мандат на підписання угоди, документ запрацює негайно. Україна опинилась серед перших країн, що не входить до ЄС, з якою Євросоюз уклав таку угоду. Наразі йдуть перемовини про підписання аналогічного документа між ЄС та Молдовою.