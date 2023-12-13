Новости Наука и космос 13.12.2023 в 12:05 comment views icon

После 15 месяцев простоя космолет New Shepard от Blue Origin снова полетит (с понедельника). New — в 2024-м

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Юрій Орос

Автор новин

После 15 месяцев простоя космолет New Shepard от Blue Origin снова полетит (с понедельника). New — в 2024-м

Blue Origin наконец-то возвращается к полетам. Компания объявила, что ее космический корабль New Shepard с полезной нагрузкой будет стартовать в окно запуска, что открывается в понедельник 18 декабря. Также Blue Origin уверена, что запустит свою другую ракету New Glenn в 2024 году.

Испытательный полет New Shepard 24 без экипажа доставит научную нагрузку, которая была на борту New Shepard 23, потерпевшей поломку сопла двигателя на 1 минуте 4 секунды после взлета в сентябре 2022 года, передает ArsTechnica. Система аварийного покидания капсулы сработала должным образом, быстро оторвав космический корабль от распадающейся ракеты и позволив Blue Origin вернуть полезные грузы NASA и других клиентов.

Весной этого года Blue Origin завершила анализ аварии и разрешение проблемы, в том числе внесла изменения в конструкцию камеры сгорания двигателя BE-3. В мае компания заявила, что планирует вернуться к полетам «в ближайшее время». Затем в сентябре Федеральное управление гражданской авиации США завершило расследование аварии.

Первоначально компания планировала вернуться к полетам без экипажа в начале октября, однако дополнительная двухмесячная задержка была вызвана проблемой с сертификацией части двигателя.

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Космическая компания Джеффа Безоса также намерена запустить свою давно отложенную ракету New Glenn в течение следующих 12 месяцев. Конечно, Blue Origin еще многое предстоит проверить и утвердить, прежде чем New Glenn будет готов к полету. Во-первых, инженерам компании нужно полностью собрать ракету New Glenn и поднять ее на стартовую площадку компании на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Существует большая вероятность, что это произойдет в ближайшие месяцы, поскольку Blue Origin готовится к серии заправочных тестов и имитации обратного отсчета на стартовой площадке. Первый полет New Glenn был отложен с 2020 на 2021 год, затем на 2022 год, а сейчас запланирован на 2024 год.

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