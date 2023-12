После 15 месяцев простоя космолет New Shepard от Blue Origin снова полетит (с понедельника). New — в 2024-м

Blue Origin наконец-то возвращается к полетам. Компания объявила, что ее космический корабль New Shepard с полезной нагрузкой будет стартовать в окно запуска, что открывается в понедельник 18 декабря. Также Blue Origin уверена, что запустит свою другую ракету New Glenn в 2024 году.

We’re targeting a launch window that opens on Dec. 18 for our next New Shepard payload mission. #NS24 will carry 33 science and research payloads as well as 38,000 @clubforfuture postcards to space. #FortheBenefitofEarth

— Blue Origin (@blueorigin) December 12, 2023