Через неделю начнутся продажи 6,6-дюймового смартфона Huawei P smart Pro с тройной основной камерой и аккумулятором на 4000 мАч по цене 8499 грн за 6/128 ГБ

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Компания Huawei представила в Украине новый смартфон среднего класса Huawei P smart Pro, который отличается 6,59-дюймовым экраном FullView, а также тройной основной и выдвижной фронтальной камерой.

В новой модели дизайнеры Huawei стремились избавиться от любых вырезов и выемок на экране смартфона. Это стало возможным благодаря выдвижной камере, с помощью которой дисплей Ultra FullView обеспечивает полноэкранное изображение. Микродинамик встроен в верхнюю панель, а датчик освещенности скрыт в нижней части дисплея.

По сравнению с предыдущей версией Huawei P smart Pro имеет более тонкие верхнюю и нижнюю рамки, благодаря чему соотношение экрана к корпусу составило 91%. Задняя панель P smart Pro изготовлена из стекла и отполирована с использованием нанотекстуры, что позволяет отображать игру света и тени.

Матрица LTPS IPS с диагональю 6,59 дюйма отображает 16,7 миллиона оттенков. Контрастность 1500:1 при разрешении 2340×1080 в сочетании с расширенным диапазоном цветов обеспечивает качественное детализированное изображение. Кроме того, Huawei P smart Pro оснащен сканером отпечатков пальцев на боковой панели, который сочетает в себе клавишу питания и клавишу разблокировки с помощью отпечатка пальца.

Huawei P smart Pro использует чипсет Kirin 710F с рабочей частотой 2,2/1,7 ГГц и графическим ядром Mali-G52 MP4. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ с возможностью расширения до 512 ГБ. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч и работает под управлением интерфейса EMUI 9.1 на основе Android 9.1.

Смартфон Huawei P smart Pro оснащен тройной камерой с поддержкой AI, включающей основную камеру с разрешением 48 Мп, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп и камеру с датчиком для измерения глубины изображения на 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп с поддержкой АІ-алгоритмов поддерживает эффекты «бьютификации» для идеального селфи.

Новинка будет доступна в цветах «Черный» (Midnight Black) и «Жемчужный» (Breathing Crystal) начиная с 22 ноября 2019 года, при этом рекомендованная цена на конфигурацию 6/128 ГБ составит 8499 грн.

Технические характеристики Huawei P smart Pro:

Система Android 9.1 + EMUI 9.1 Дисплей 6.59″ LTPS IPS

19.5:9

2340 x 1080 391ppi Процессор HiSilicon Kirin 710F,

4+4-Cores, 2,2 ГГц + 1,7 ГГц,

Mali-G52 MP4 Память 6/128 ГБ + MicroSD (до 512 ГБ) Основная камера 48 Мп (f/1.8, AF) + 8 Мп ультраширокоугольная (f/2.4) + 2 Мп боке (f/2.4) Селфи-камера 16 Мп (f/2.0), выдвижная

AI HDR Аккумулятор 4000 мА*ч Bluetooth; Wi-Fi BT 4.2; Wi-Fi 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n Разъемы Type-C, 3.5 mini-jack Размеры, вес 163,1 x 77,2 x 8,8 мм

206 г Цвета «Черный» (Midnight Black), «Жемчужный» (Breathing Crystal)

Источник: Huawei