Через сеть фейковых интернет-магазинов злоумышленники «продали» несуществующие товары на миллион гривен – Киберполиция

Киберполиция сообщила о разоблачении группы злоумышленников, создавших 25 сайтов и позиционировавших их как интернет-магазины бытовых электротоваров. Главным условием покупки была предоплата. Но, получив деньги клиентов, они не посылали им никаких товаров.

Эту сеть фейковіх интернет-магазинов создали четыре жителя Каменского. По предварительным подсчетам, благодаря этой схеме они обманули по меньшей мере 57 граждан, а общая сумма ущерба составляет около миллиона гривен. Отмечается, что киберполиция уже заблокировала работу мошеннических сайтов.

Правоохранители провели обыски в домах и автомобилях фигурантов дела. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, банковские катки и SIM-карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Трем участникам группировки объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. После проведения экспертных исследований будет предоставлена правовая квалификация действиям четвертого участника группы.

Источник: Киберполиция