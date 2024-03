«Черное зеркало» получит 7 сезон в 2025 году, с продолжением одного из самых интересных эпизодов

Долговременный сериал-антология Netflix «Черное зеркало» вернется с 7 сезоном в следующем году, и в нем получит продолжение любимый фанатами эпизод USS Callister.

Стриминговая платформа объявила об этой новости во время своего мероприятия Next on Netflix в Лондоне. Позже другим публичным подтверждением стало загадочное сообщение в X Twitter. Публикация содержит видео, которое рассказывает о шести эпизодах, и, судя по знакомому логотипу, похоже, что третий будет именно продолжением истории USS Callister.

Six new stories, but one looks a little familiar. Black Mirror returns 2025. pic.twitter.com/uJmpxEhZH4

— Netflix (@netflix) March 14, 2024