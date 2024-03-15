«Черное зеркало» получит 7 сезон в 2025 году, с продолжением одного из самых интересных эпизодов

Долговременный сериал-антология Netflix «Черное зеркало» вернется с 7 сезоном в следующем году, и в нем получит продолжение любимый фанатами эпизод USS Callister.
Стриминговая платформа объявила об этой новости во время своего мероприятия Next on Netflix в Лондоне. Позже другим публичным подтверждением стало загадочное сообщение в X Twitter. Публикация содержит видео, которое рассказывает о шести эпизодах, и, судя по знакомому логотипу, похоже, что третий будет именно продолжением истории USS Callister.
Six new stories, but one looks a little familiar. Black Mirror returns 2025. pic.twitter.com/uJmpxEhZH4
— Netflix (@netflix) March 14, 2024
Мир USS Callister дебютировал в 4 сезоне, рассказывая историю в стиле «Звездного пути», в которой участвовали такие актеры, как Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит») и Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада»).
«Капитан Роберт Дейли руководит своей командой с мудростью и смелостью, — говорится в официальном описании Netflix к оригинальному эпизоду. — Но новобранец скоро не обнаружит на этом космическом корабле ничего такого, как кажется».
Те, кто видел USS Callister, помнят, что капитана постигла ужасная судьба на момент завершения истории. Netflix ссылается на это в кратком описании для следующего эпизода истории, хотя дальнейшие подробности остаются тайной.
«Роберт Дейли мертв, но для экипажа USS Callister проблемы только начинаются», — рассказывает анонс.
В конце прошлого года Netflix продлил «Черное зеркало» на 7 сезон. Остальные пять эпизодов, кажется, рассказывают совершенно новые истории, следуя обычной антологической структуре сериала.
Источник: IGN
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