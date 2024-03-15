«Черное зеркало» получит 7 сезон в 2025 году, с продолжением одного из самых интересных эпизодов

Долговременный сериал-антология Netflix «Черное зеркало» вернется с 7 сезоном в следующем году, и в нем получит продолжение любимый фанатами эпизод USS Callister.

Стриминговая платформа объявила об этой новости во время своего мероприятия Next on Netflix в Лондоне. Позже другим публичным подтверждением стало загадочное сообщение в X Twitter. Публикация содержит видео, которое рассказывает о шести эпизодах, и, судя по знакомому логотипу, похоже, что третий будет именно продолжением истории USS Callister.

Six new stories, but one looks a little familiar. Black Mirror returns 2025. pic.twitter.com/uJmpxEhZH4 — Netflix (@netflix) March 14, 2024

Мир USS Callister дебютировал в 4 сезоне, рассказывая историю в стиле «Звездного пути», в которой участвовали такие актеры, как Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит») и Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада»).

«Капитан Роберт Дейли руководит своей командой с мудростью и смелостью, — говорится в официальном описании Netflix к оригинальному эпизоду. — Но новобранец скоро не обнаружит на этом космическом корабле ничего такого, как кажется».

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Те, кто видел USS Callister, помнят, что капитана постигла ужасная судьба на момент завершения истории. Netflix ссылается на это в кратком описании для следующего эпизода истории, хотя дальнейшие подробности остаются тайной.

«Роберт Дейли мертв, но для экипажа USS Callister проблемы только начинаются», — рассказывает анонс.

В конце прошлого года Netflix продлил «Черное зеркало» на 7 сезон. Остальные пять эпизодов, кажется, рассказывают совершенно новые истории, следуя обычной антологической структуре сериала.

Источник: IGN

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