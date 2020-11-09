Число станций быстрой зарядки Tesla Supercharger превысило 20 тыс.





Крупнейший производитель электромобилей Tesla похвалился своим очередным достижением — количество установленных станций быстрой зарядки Supercharger по всему миру превысило 20 тыс. штук. Чтобы достичь этой цели, понадобилось 8 лет.

20k Superchargers and counting pic.twitter.com/urudyt9Eui — Tesla (@Tesla) November 8, 2020

За последние пару лет Tesla далеко не один раз обещала крупное расширение сети Supercharger, но сдержать слово производитель, увы, так и не сподобился. Собственно, глава Tesla Илон Маск еще в конце 2018 года обещал увеличить число станций Supercharger до 23 тыс. к концу 2019 года. Еще раньше Tesla задавалась целью иметь более 18 000 зарядных станций Supercharger по всему миру к концу этого года. Отчасти срывы сроков были обусловлены трудностями с запуском станций третьего поколения станций Supercharger V3, чьё развёртывания неоднократно откладывались из-за различных трудностей — первую такую станцию компания ввела в строй в июне 2019 года (на полгода позже, чем планировалось изначально).

В то же время стоит признать, что за последние месяцы Tesla ощутимо нарастила темпы — в сентябре по всему миру насчитывалось 17,5 тыс. «суперчарджеров» Tesla, тогда как на конец 2019 года сеть Tesal Supercharger была представлена 15 тыс. станциями в 1 716 локациях по всему миру. Иными словами, за последние два месяца Tesla установила больше «суперчарджеров», чем за первые девять месяцев 2020-го.

Жаль только, что в Украине станции Supercharger появятся не раньше 2022 года.