Зарядные станции Tesla Supercharger в Украине теперь ожидаются не раньше 2022 года





Появилось обновление по срокам появления в Украине станций быстрой зарядки Tesla Supercharger — новые данные указывают, что раньше 2022-го они не появятся. Об этом сообщил Autogeek со ссылкой на заявление эксперта транспортных инноваций в Офисе реформ при Министерстве инфраструктуры Украины Марину Китину в рамках недавнего Киевского международного экономического форума.

«Как бы ни прискорбно было это признавать, но в частной переписке сотрудник компании Tesla Стивен Альтман-Ричер (из департамента развития бизнеса) сообщил нам, что компания не намерена строить в Украине зарядные станции Tesla Supercharger до 2022 года, несмотря на планы сделать это значительно раньше», — цитирует Китину источник.

Напомним, что изначально Tesla планировала построить две станции Supercharger в Житомире и Львове еще в 2016 году, но затем несколько раз переносила сроки. В 2018 году глава Tesla Илон Маск лично подтвердил появление в Украине зарядных станций Tesla Supercharger в 2019 году, но этого не случилось. В начале 2020-го глава Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида заявил, что уже в первом квартале в Украине появится не две, как планировалось изначально, а сразу три станции Supercharger. Однако станции так и не появились. И вот сейчас стало известно, что Tesla сейчас не планирует строить станции Supercharger в Украине раньше 2022-го.

Источник: Autogeek