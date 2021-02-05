Chrome заблокировала популярное расширение The Great Suspender, но пользователи всё же могут восстановить свои вкладки





Компания Google начала блокировать работу популярного расширения The Great Suspender в своём браузере Chrome. Существующие пользователи The Great Suspender начали получать уведомление о том, что данное расширение «отключено, поскольку содержит вредоносное ПО». Расширение также было удален из интернет-магазина Chrome, и теперь ссылки на него ведут на страницу 404.

The Great Suspender было чрезвычайно полезным расширением, которое позволяло уменьшить потребление памяти браузером Chrome. Оно автоматически выгружало вкладки, с которыми пользователь не работал некоторое время, заменяя их пустым серым экраном. Когда пользователь снова заходил на вкладку, расширение автоматически восстанавливало её. Учитывая склонность Chrome потреблять большие объёмы оперативной памяти компьютера, расширение было простым способом экономить ресурсы системы и заставить браузер работать немного быстрее, фактически не закрывая старые вкладки.

Блокирование работы расширения привело к тому, что пользователи лишились доступа к подвешенным вкладкам. Фактически они есть, но не отображают ранее открытый сайт. Теме не менее, есть возможность вернуть свои вкладки. Для это нужно предпринять ряд простых, но немного утомительных шагов. Для этого нужно перейти в подвешенную вкладку и кликнуть мышкой по адресной строке. В ней будет отображаться большое количество бесполезного текста:

chrome-extension://klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg/suspended.html#ttl=%22Dawn%22%20Dario%20Marianelli%20(Pride%20%26%20Prejudice)%20Piano%20solo%20%26%20Tutorial%20-%20P.%20Barton%20-%20YouTube&pos=0&uri=https://www.youtube.com/watch?v=RJXGLl_sEDU

Нужный фрагмент ссылки находится в самом конце. Чтобы вернуть открытую ранее страницу, нужно перейти в конец ссылки и удалить весь текст, расположенный левее http/https. Начиная с этих символов и следует нужная ссылка. Удалив весь бесполезный текст, останется только нажать клавишу Enter, чтобы браузер загрузил нужную страницу. Эту процедуру предстоит выполнить отдельно для каждой подвешенной вкладки.

Также вернуть вкладки можно путём анализа истории браузера Chrome. Фактически, процесс во многом напоминает предыдущий. Пользователю нужно искать идентификатор расширения The Great Suspender – klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg. Затем потребуется открыть вкладку и удалить лишний текст. Эта процедура может однообразной и раздражающей, но это лучше, чем потерять важные вкладки.

Источник: The Verge