Чтобы пройти финал Elden Ring: Shadow of the Erdtree стример пригласил психолога — попытка длилась 67 часов

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Разочарованный своими результатами в бою против финального босса Elden Ring: Shadow of the Erdtree, стример Twitch и ютубер Кай Сенат (Kai Cenat) понял, что нуждается в помощи профессионала. Он пригласил на трансляцию пригласил психолога, которая должна была помочь ему справиться с эмоциями.

Сенат вел бой с боссом около 60 часов, когда Обри Уильямс появилась в эфире. Модель по основному занятию, она также предоставляет консультации и имеет степень магистра по вопросам брака, пар и семейного консультирования в Университете Стэтсона.

В течение получаса Сенат пытался рассказать о механизмах Elden Ring. Уильямс учила его дышать, мыслить позитивно и представлять результаты достижения своей цели в игре. В общем, трансляция игры, известной своей сложностью, длилась 92 часа, с 6-7 часами сна между игровыми сессиями.

«Я был на последнем боссе в течение последних 60 часов своей жизни, и я не могу вернуться. И я пробую все, я пошел, чтобы получить новое оружие, я пошел, чтобы улучшить все скиллы. Я сделал так много», — жаловался блогер.

«Давайте на секунду закроем глаза», — попросила Уильямс.

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«О, я испугался, я снова вижу Радана», — сказал Сенат, имея в виду финального босса.

После успокоения и укрепления разума под руководством Уильямс, он снова взялся за бой с боссом под наблюдением.

«Вам может потребоваться отстраниться и уделить себе добрых пять минут, чтобы просто перезагрузиться и направить свою энергию только на то, чтобы увидеть эту хорошую попытку. Только долгую хорошую попытку», — сказала Уильямс Сенату во время занятия.

После этого, нескольких дыхательных упражнений и короткого момента, где блогеру показалось, что консультантка смеется над его попытками, Обри Уильямс пожелала стримеру удачи и покинула трансляцию. Она сообщила в социальных сетях, что решила не проводить полную клиническую сессию со стримером, когда он пытался достичь своей цели в прямом эфире. Сенат победил Радана примерно через шесть часов и 40 смертей, или через 67 часов после его первой встречи с боссом.

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Кай Сенат, который имеет 11,7 млн подписчиков в Twitch и является одним из крупнейших создателей контента на потоковой платформе, уступая Тайлеру «Ниндзя» Блевинсу (Tyler «Ninja» Blevins), который занимает первое место с 19,1 млн.

Источник: Business Insider

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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