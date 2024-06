Elden Ring: Shadow of the Erdtree получило смешанный рейтинг в Steam — DLC тяжеловато даже для поклонников соулслайков

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Излишне говорить, что игры FromSoftware тяжелые, но Shadow of the Erdtree, пожалуй, бьет рекорд. Дополнение к Elden Ring, которое стало лучшим на Metacritic и превзошло восьмилетнее достижение The Witcher 3: Blood and Wine, получило посредственные отзывы в Steam. Даже любителям соулслайков, привыкшим к сложным боям, слишком трудно играть.

В Steam Elden Ring: Shadow of the Erdtree в настоящее время имеет оценку «Смешанная» на основе отзывов более 25 тысяч пользователей, из которых положительные только 62% — это означает, что 38% игроков на ПК покинули Страну Теней с неприятными впечатлениями. результат очень далек от блестящих 93% положительных отзывов основной игры на основе колоссальных 627 тысяч отзывов. Плохие отзывы пользователей указывают на слабую производительность и завышенную сложность как на причину недовольства. Боссы убивают одним ударом, а шаблоны их атак трудно считывать.

«Этому DLC нужен огромный патч для баланса и снижения урона. Если вы не захватите боссов, вы не выиграете. Мне действительно скучно быть не в состоянии играть в моем обычном стиле из-за несправедливого наказания, которое вы получаете в этом DLC», — пишет один из игроков.

Ранее президент FromSoftware и директор Dark Souls Хидетаки Миядзаки намекал, что студия «действительно расширила границы с точки зрения того, что, по нашему мнению, может выдержать игрок». Даже ветеранов Elden Ring боссы уничтожают в считанные минуты.

Источник: GamesRadar

