Circle to Search, Magic Compose и термометр: Google рассказала о новых функциях для смартфонов Pixel

Google рассказала о некоторых новых функциях и возможностях, которые в скором времени станут доступными владельцам смартфонов серии Pixel.

Как сообщалось ранее, с 31 января на смартфонах Pixel 8 и 8 Pro появится функция Circle to Search, которая позволяет осуществлять поиск по изображению любого приложения на экране. Для этого достаточно нажать и удерживать кнопку Home, а затем выделить интересующий объект. Также пользователи наконец смогут извлечь пользу из встроенного в смартфон температурного сенсора. Новая функция «медицинского уровня» позволить измерять температуру тела.

Для смартфонов Pixel 6 и новее станет доступна функция Magic Compose, позволяющая «переписать черновик сообщения в разных стилях» с помощью искусственного интеллекта. Это позволит придать сообщениям профессиональный тон или сделать их более краткими. В случае с Pixel 8 Pro эта обработка происходит на устройстве, но другим моделям для этого потребуется использовать облачные сервисы.

В рамках обновления проводится ребрендинг функции Nearby Share, теперь она получит название Quick Share, используемое Google и Samsung. Функциональные возможности не изменились – Quick Share позволяет отправлять контент на близлежащие устройства с Android, ChromeOS и Windows, поддерживающие эту функцию.

Среди прочих программных нововведений также упоминаются автоматическое переключение аудио для Pixel Watch и добавление Фотомодзи в приложение Messages.

Аппаратное новшество только одно – смартфоны Google Pixel 8 теперь выпускаются в новом мятном цвете. Соответствующие устройства можно купить только через Google Store.

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Источник: The Verge