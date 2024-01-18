Circle to Search ─ спрощений пошук з екрану будь-якого застосунку з’явиться у Galaxy S24, Google Pixel 8 та «преміальних» смартфонах

У смартфонах серії Galaxy S24 дебютувала нова функція Circle to Search. Її розробкою займалися разом Samsung та Google. Вона пропонує можливість пошуку в Google за допомогою жестів.

Щоб скористатися функцією Circle to Search, потрібно натиснути та утримувати кнопку Home на сумісному мобільному пристрої. Потім потрібно обвести, виділити на екрані зображення об’єкта, що цікавить, і натиснути кнопку. Після цього відкриється сторінка з результатами пошуку Google, які розповідають про обведений об’єкт. Завдяки цьому можна швидко знайти предмет або будівлю, які потрапили на фото в соцмережі або відео в YouTube. При цьому навіть не обов’язково знати назву цього об’єкта та вигадувати пошуковий запит.

На відміну від Google Lens, пошук за допомогою Circle to Search працює на будь-якому екрані мобільного пристрою. Щоб скористатися ним, не потрібно закривати поточний застосунок або робити скріншот, а потім відкривати застосунок для пошуку. Функція Circle to Search робить пошук швидшим і зручнішим.

Залежно від місцезнаходження, для певних пошукових запитів можна переглядати генеративні огляди, сформовані за допомогою ШІ-технології, що містять корисну інформацію та контекст, зібрані в інтернеті, а також ставити більш складні та конкретні питання.

Нову функцію Circle to Search буде запущено 31 січня на п’яти смартфонах: трьох представниках нової серії Samsung Galaxy S24, а також на Google Pixel 8 і 8 Pro. Надалі вона з’явиться на інших «обраних преміальних» Android-смартфонах.

Джерело: The Verge