Citroen Ami в Украине: на что способен компактный городской электромобиль за 347,3 тыс. грн

Citroen представила в Украине субкомпактный городской электромобиль Citroen Ami. При длине всего 2,41 м, ширине 1,39 м и высоте 1,52 м это авто занимает лишь половину обычного паркоместа, легко маневрирует в пробках и на плотных парковках. Радиус разворота составляет всего 7,2 м.

Кроме водителя Citroen Ami может перевозить одного пассажира или багаж на пассажирском месте. С пакетом My Cargo Kit авто превращается в грузовую версию Ami Cargo, которая способна перевозить пакеты или другие предметы в багажном отделении объемом 200 л. В пассажирской версии доступно 63 л полезного пространства для перевозки предметов. Автомобиль имеет вес всего 483 кг. Он способен перевозить полезную нагрузку с водителем 140 км.

Электромобиль комплектуется двигателем мощностью 6 кВт, который обеспечивает крутящий момент 4,5 нм. Он способен разгонять авто до максимальной скорости 45 км/ч. От 0 до максимальной скорости Citroen Ami разгоняется за 10 секунд. Батарея емкостью 5,4 кВтч обеспечивает пробег до 75 км. Ее зарядка от обычной розетки занимает 4 часа. Авто имеет стальные колесные диски R14.

Базовая комплектация Citroen Ami включает 2 передних места, панорамную стеклянную крышу, LED передние фары, 1 зарядный порт USB, систему отопления и вентиляции. Улучшенная комплектация Pets дополнительно предлагает крепление для смартфона и подключение смартфона к авто, задний спойлер черного цвета и некоторые декоративные элементы.

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Цена базовой версии Citroen Ami составляет 347,3 тыс. грн. Улучшенную версию Pets оценили в 372 тыс. грн. Это, вероятно, самый дешевый новый электромобиль на украинском рынке на данный момент.