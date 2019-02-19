Citroen привезет в Женеву городской двухместный электромобиль Ami One Concept с запасом хода 100 км, для управления которым не нужны права

В честь 100-летнего юбилея французский автопроизводитель Citroen подготовил необычный концепт электромобиля Ami One Concept, который будет показан на Женевском автосалоне. По словам создателей, данное средство передвижения представляет новый взгляд на городскую мобильность будущего, предлагая альтернативу как общественному транспорту, так и двухколесным средствам передвижения в виде велосипедов, самокатов и т.д.

Благодаря небольшим размерам и массе (2500x1500x1500 мм, 425 кг) этот двухместный электромобиль кубической формы попадает в класс квадроциклов, а значит в некоторых европейских странах для его управления не нужны водительские права и взрослый возраст (достаточно 14-16 лет). При этом за счет закрытого салона он обеспечивает привычные для водителей автомобилей комфорт и безопасность.

Кузов Ami One Concept защищен фирменными накладками Airbump, предохраняющими электромобиль от мелких повреждений. Пара дверей открывается навстречу друг другу, а водительское и пассажирское кресла размещены асимметрично, чтобы обеспечить им дополнительное пространство. Крыша сделана из специальной ткани, так что модель можно легко превратить в «кабриолет» для поездок в хорошую погоду.

Электромобиль Ami One Concept развивает максимальную скорость в 45 км/ч, запас хода от одного заряда батареи достигает 100 км. Батарея неназванной емкости установлена под полом концепта, полный заряд от обычный зарядной станции занимает два часа.

Основное место в процессе взаимодействия со смартфоном занимает смартфон пользователя. С его помощью можно разблокировать дверные замки с помощью QR-кода, нанесенного на алюминиевое основание ручек дверей. Попав внутрь салона, смартфон необходимо поместить в специальную нишу с поддержкой индукционной зарядки. После этого мобильное приложение синхронизирует все необходимые данные с облачными сервисами электромобиля и выведет проекцию показателей на специальную отражающую панель перед водителем. Основная информация, включая текущую скорость и заряда батарей, выводится на привычную приборную панель с 5-дюймовым дисплеем.

Электромобиль Ami One Concept изначально разрабатывался как решение для каршеринга, при этом авторы проекта полностью продумали и другие схемы владения. К примеру, если модель нужна на несколько часов, то его предоставят с помощью сервиса каршеринга Free2Move. Если пользователь хочет взять его на несколько дней/месяцев, то его оформят на условиях краткосрочной/долгосрочной аренды.

Ну, а при желании клиента пользоваться моделью постоянно несколько лет, ему предложат долгосрочный лизинг. При этом в ежемесячный платеж включат зарядку, техобслуживание и парковку, а покупку оформят в онлайне, доставив электромобиль в ближайший салон или даже к покупателю на дом.

Напомним, что живые фотографии и видео концепта Ami One Concept от Citroen мы увидим в начале марта на Женевском автосалоне.

Источник: Citroen