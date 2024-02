Cloudflare взломали в ноябре с помощью токенов, похищенных во время атаки на Okta

Компания Cloudflare сообщила сегодня, что ее внутренний сервер Atlassian был взломан подозреваемым «злоумышленником против государства», который получил доступ к вики Confluence, базе данных ошибок Jira и системе управления исходным кодом Bitbucket.

Злоумышленник впервые получил доступ к собственному серверу Atlassian компании Cloudflare 14 ноября, а затем, проведя разведку, получил доступ к системам Confluence и Jira компании.

Для доступа к ее системам злоумышленники использовали один токен доступа и три учетных записи, похищенные во время предыдущей компрометации, связанной с утечкой Okta (которая является важной частью систем кибербезопасности крупных корпораций) в октябре 2023 года, которую Cloudflare не смогла восстановить, передает Bleeping Computer.

Cloudflare обнаружила злонамеренную активность 23 ноября, утром 24 ноября прервала доступ хакера, а через три дня, 26 ноября, ее специалисты по кибербезопасности начали расследование.

Во время изучения деталей инцидента сотрудники Cloudflare провели ротацию всех производственных учетных данных (более 5 000 уникальных), физическую сегментацию тестовых и постановочных систем, выполнили криминалистическую сортировку 4 893 систем, создали новый образ и перезагрузили все системы в глобальной сети компании, включая все серверы Atlassian (Jira, Confluence и Bitbucket) и машины, к которым получал доступ злоумышленник.

Работы по устранению последствий закончились почти месяц назад, 5 января, но компания заявляет, что ее сотрудники все еще работают над укреплением программного обеспечения, а также над управлением учетными данными и уязвимостями.

