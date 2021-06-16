Cruise объявила о начале предсерийного производства автономных электрических шаттлов Origin без руля и педалей





15 июня американская компания Cruise — подразделение General Motors (GM) по производству беспилотных автомобилей — объявила о начале предсерийного выпуска автономных электрических шаттлов Origin без руля и педалей.

Cruise — один из самых видных разработчиков беспилотных автомобилей. GM сформировала подразделение Cruise на базе одноименной компании, купленной концерном в 2016 году за $1 млрд. В отличие от большинства других компаний, использующих модернизированные версии традиционных автомобилей, Cruise выбрала иной подход — она развивает концепцию футуристических автономных пассажирских шаттлов без руля, педалей и водительского места. Еще в начале 2020 года Cruise представила первый такой шаттл Cruise Origin — с симметричным кузовом, большими раздвижными боковыми дверьми и двумя длинными сиденьями напротив друг друга, рассчитанными на четыре-шесть пассажиров. И вот сейчас Cruise, похоже, готова сделать еще один шаг к запуску коммерческой службы беспилотных такси, хотя изначально она должна была заработать еще в 2019 году (новая дата пока не была объявлена).

Предсерийное производство Origin запущено в производственном центре General Motors в американском штате Мичиган. С июня по август инженеры Cruise рассчитывают собрать около сотни машин, а затем приступить к тестам. Не так давно компания получила разрешение на перевозку пассажиров без страхующего водителя в салоне. Но пока оно действует только для специально подготовленных Chevrolet Bolt. С другой стороны, в Origin используется аналогичное ПО, так что, вероятно, в обозримом будущем после проведения всех необходимых проверок шаттлы выедут на дороги общего использования.

В Cruise также рассказали о планах развернуть полноценное серийное производство Origin на заводе General Motors Factory Zero в Детройте в начале 2023 года. И сразу, говорится в заявлении, распространенном компанией, планируется производить «десятки тысяч» машин. Но не уточняется, за какой период времени (месяц или год?)

Одновременно Cruise сообщила о получении еще пяти миллиардов долларов инвестиций от General Motors — средства направят на масштабирование автопарка в ближайшие годы.

В последние годы Cruise с завидной регулярностью привлекает инвестиции, несмотря на техническое отставание, согласно нескольким независимым оценкам, от главного конкурента Waymo (подразделение материнского холдинга Google, специализирующееся на разработке технологий автономного вождения), которая в свое время тоже развивала концепт автономного автомобиля без руля и педалей (в 2015 году гугломобили впервые выехали на дороги, а в 2017 году проект свернули).

В 2018 году Cruise привлекла 2,25 миллиарда долларов инвестиций от SoftBank Vision Fund, который в обмен получит долю в размере 19,6%, а также заключила партнерство с Honda для создания принципиально нового беспилотного авто. Последняя инвестировала в подразделение GM кругленькую сумму — 2,75 миллиарда долларов. В 2019 года Cruise договорилась о дополнительных инвестициях в размере 1,15 миллиарда долларов от GM, SoftBank, Honda и T. Rowe Price Group, тогда ее оценка поднялась до 19 миллиардов долларов. В начале 2021 года Microsoft присоединилась к Cruise в очередном инвестраунде на 2 миллиарда долларов.

Для сравнения, Waymo, которая в октябре 2020 года запустила коммерческую службу беспилотных такси в Фениксе (Аризона) без страхующих водителей, только единожды привлекала внешние инвестиции в размере 3 миллиардов долларов.