Waymo — неоспоримый лидер рынка беспилотных авто, а Uber и Apple — аутсайдеры [Отчет DMV по испытанию беспилотных автомобилей за 2018 год]

На днях Департамент автотранспорта Калифорнии (DMV) выпустил свежую серию отчётов от компаний, тестирующих в штате беспилотные транспортные средства. Это должно дать хоть какое-то представление о скрытом от общественности процессе испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Но поскольку не существует конкретных требований относительно того, как правильно подавать данные, отчёты компаний могут вводить в заблуждение.

По закону все компании, которые активно тестируют автомобили с системой автономного вождения на дорогах общего пользования в Калифорнии, обязаны указывать пройденное расстояние и как часто водителям приходится брать в свои руки управление транспортным средством при отключении автопилота. Последнее интерпретируется DMV как «отказ системы автономного вождения или ручное отключение системы, когда требуется немедленное вмешательство водителя для безопасной эксплуатации транспортного средства». Такое расплывчатое определение позволило компаниям не учитывать определённые ситуации, которые могут расцениваться как отключение автопилота.

Некоторые эксперты утверждают, что без чётких определений того, когда водитель должен вмешаться в управление автомобилем, и без более детальной информацию о том, где и когда проводится тестирование, нет смысла для сравнений в таких отчётах. Здесь играет роль множество факторов: местность, загруженность на дороге и даже время суток. Другие всё же видят некую ценность в предоставленных отчётах за неимением ничего другого. Во всяком случае, это показатель общего прогресса и достижений в данном направлении.

Но давайте перейдём к самому главному – к цифрам в этих отчётах. Согласно полученным данным, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года лучшие результаты продемонстрировала компания Waymo. Её 111 автомобилей накатали по Калифорнии почти 2 млн км, что в три раза больше, чем за прошлый отчётный период. Коэффициент отключений автопилота составил 0,06 на 1 000 км или одно вмешательство водителя на 17 847 км.

За Waymo следует компания GM Cruise со 162 беспилотными автомобилями, которые в общей сложности проехали более 720 тыс. км. Компания сообщила о 86 случаях отключения системы, что составляет одно вмешательство водителя на 8 327 км. Это примерно 0,12 отказов системы на 1 000 км.

На третьем месте по количеству пройденных километров находится Apple, чьи 62 беспилотных Lexus накатали более 128 тыс. км. Тем не менее, у купертиновцев, наряду с Uber, худший результат по работе системы автономного вождения. Компания отчиталась о 6 951 случаях отключений автопилота. Это одно вмешательство водителя на 1,8 км. Самое забавное, что в прошлом году Apple критиковала требования к отчётности, призывая DMV изменить или уточнить свою позицию в отношении определения понятия отключения системы автопилота. У Uber коэффициент отключений автопилота составил 1 630 на 1 000 км (одно вмешательство водителя на 0,6 км).

Что касается Tesla, то она традиционно не сообщает о результатах испытаний своего автопилота. Компания заявила, что проводит «теневое тестирование» технологии, собирая данные с автомобилей, которые уже находятся на дорогах общего пользования.

Источник: The Verge и Thelastdriverlicenseholder