Игра Cthulhu Keeper на плейтесте в Steam — если бы Лавкрафт играл в Commandos и стратегии

Финская студия разрабатывает Cthulhu Keeper — еще одна игра, вдохновленная Лавкрафтом, но с привкусом Cult of the Lamb и Commandos.

Студия Kuuasema представила вселенную, где вы управляете собственным культом, вызываете жутких существ и отправляете их на тактические миссии, чтобы продвинуть свои темные планы. Cthulhu Keeper уже доступна в Steam для тестирования, а детальнее о сюжете и геймплее пишем ниже.

События происходят в 1920 году. Игрок — это лидер культа, который хочет разбудить нечто очень старое и очень страшное (видим параллель с Cult of the Lamb). Но сначала — логистика: надо выкопать камеры, возвести алтари, провести ритуалы и построить подземное святилище. Потому что наши создания должны чувствовать себя как дома, а не в гостях. Заодно придется подумать о защите — чужие культы, полиция, детективы — все хотят помешать. Значит без ловушек, лабиринтов и охраны здесь не обойтись.

А дальше мы имеем опыт похож на Commandos. А именно тактические миссии в реальном времени: проникаем на объекты, похищаем артефакты, убираем угрозы. Сами по себе мы этого не сделаем — но можем вызывать существ, похожих на покемонов из других измерений. Каждое из них можно настраивать, прокачивать, вооружать и усиливать темной магией. Миссии не повторяются: где-то надо похитить кого-то важного, где-то тихо исчезнуть, где-то разнести все к чертям.

С прогрессом открывается больше механик. Культисты вербуют новых последователей, а также распространяют слухи по городу. Дерево исследований открывает запретные фолианты, новые силы и еще более отвратительных монстров. По сюжету чем дальше продвигаетесь, тем глубже вы погружаетесь в тот причудливый, полубезумный мир лавкрафтовских ужасов.

Итак, как и говорили — Cthulhu Keeper уже доступна в Steam как тестовая версия. Запрос на участие срабатывает мгновенно — если интересно, скорее всего, сможете поиграть уже сегодня.

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Источник: Gamepressure