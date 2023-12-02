Cyberpunk 2077 Update 2.1 добавит метро с 19 станциями, радио где угодно и много другого 5 декабря

Продюсер Cyberpunk 2077 Моника Яновская и директор квестов Павел Саско вместе со старшими менеджерами сообщества Амелией Колат и Алицией Козерой объявили, что Update 2.1 будет включать авно ожидаемую систему поездок в метро.
Трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty показал систему метро, так что CD Projekt Red решили наконец добавить это, сказал Саско.
Игроки смогут путешествовать между 19 станциями – их можно использовать в качестве точек быстрого перемещения или непосредственно в режиме поездки на метро, которую можно в любой момент скипнуть. В Найт-Сити работают пять линий метро, которые можно найти на карте. Сеть метро станет доступна только после Konpeki Plaza по ходу игры, когда игрокам позвонит директор метро.
«Мы хотели убедиться, что игроки получат возможность по-настоящему быть в мире и получат способ погружения в путешествие по миру. Это элемент ролевой игры».
Update 2.1 также принесет возможность носить с собой радио и слушать разные радиостанции Cyberpunk 2077 даже вне транспортного средства. Есть определенные ограничения: игроки не могут слушать его во время диалога или сценарной музыки, но в этих случаях радио будет щелкать, будто выключается, не убивая погружения.
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CD Projekt Red также анонсировала усовершенствование боев с боссами оригинальной Cyberpunk 2077. Автомобильные гонки также вскоре можно будет возобновить, то есть три, доступные через линию квестов Клер Рассел, больше не будут единственными гонками в Cyberpunk 2077. Игроки должны будут сначала пройти их, а затем с ними свяжется организатор гонки. Победа в гонке предоставит игрокам скидки на вебсайте Auto Fixer, то есть они смогут получить новые транспортные средства дешевле.
В игре станет больше средств передвижения, включая пять мотоциклов и оригинальный Porsche 911 Джонни Сильверхенда. Машину можно будет разблокировать с помощью совершенно нового квеста. Будут добавлены автомобильные погони в определенных ситуациях.
Механика мотоцикла также усовершенствуется: сменится езда, игроки смогут метать ножи и топоры с байков. Часть шоссе, которая раньше была перекрыта и позволяла игрокам проезжать, но не имела ни одного движения, теперь становится полностью активной и резвой дорогой.
Также в патч войдут многие другие изменения геймплея.
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Источники: CD Projekt RED, IGN