Cyberpunk 2077 Update 2.1 добавит метро с 19 станциями, радио где угодно и много другого 5 декабря

Продюсер Cyberpunk 2077 Моника Яновская и директор квестов Павел Саско вместе со старшими менеджерами сообщества Амелией Колат и Алицией Козерой объявили, что Update 2.1 будет включать авно ожидаемую систему поездок в метро.

Трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty показал систему метро, ​​так что CD Projekt Red решили наконец добавить это, сказал Саско.

Игроки смогут путешествовать между 19 станциями – их можно использовать в качестве точек быстрого перемещения или непосредственно в режиме поездки на метро, ​​которую можно в любой момент скипнуть. В Найт-Сити работают пять линий метро, ​​которые можно найти на карте. Сеть метро станет доступна только после Konpeki Plaza по ходу игры, когда игрокам позвонит директор метро.

«Мы хотели убедиться, что игроки получат возможность по-настоящему быть в мире и получат способ погружения в путешествие по миру. Это элемент ролевой игры».

Update 2.1 также принесет возможность носить с собой радио и слушать разные радиостанции Cyberpunk 2077 даже вне транспортного средства. Есть определенные ограничения: игроки не могут слушать его во время диалога или сценарной музыки, но в этих случаях радио будет щелкать, будто выключается, не убивая погружения.

CD Projekt Red также анонсировала усовершенствование боев с боссами оригинальной Cyberpunk 2077. Автомобильные гонки также вскоре можно будет возобновить, то есть три, доступные через линию квестов Клер Рассел, больше не будут единственными гонками в ​​Cyberpunk 2077. Игроки должны будут сначала пройти их, а затем с ними свяжется организатор гонки. Победа в гонке предоставит игрокам скидки на вебсайте Auto Fixer, то есть они смогут получить новые транспортные средства дешевле.

В игре станет больше средств передвижения, включая пять мотоциклов и оригинальный Porsche 911 Джонни Сильверхенда. Машину можно будет разблокировать с помощью совершенно нового квеста. Будут добавлены автомобильные погони в определенных ситуациях.

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Механика мотоцикла также усовершенствуется: сменится езда, игроки смогут метать ножи и топоры с байков. Часть шоссе, которая раньше была перекрыта и позволяла игрокам проезжать, но не имела ни одного движения, теперь становится полностью активной и резвой дорогой.

Также в патч войдут многие другие изменения геймплея.

Источники: CD Projekt RED, IGN