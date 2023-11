СDPR выпустит Cyberpunk 2077: Ultimate Edition в начале декабря

CD Projekt Red анонсировала выход издания Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, которое станет доступным на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК 5 декабря. Предлагают цифровую и дисковые версии.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition будет содержать основную игру и недавнее сюжетное дополнение PhantomLiberty. Цена пока не названа, но, похоже, это выглядит как лучшее предложение для тех, кто еще не знакомился с игрой польских разработчиков.

Big news… Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arrives on December 5th in digital AND physical form for Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC!

Experience the original #Cyberpunk2077 story as well as a new spy-thriller adventure in the #PhantomLiberty expansion in one package. 🔥 pic.twitter.com/IOBPCdTXFU

