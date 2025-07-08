Автор Cyberpunk Edgerunners объяснил депрессивность сериала: «Мы из Польши, а там рождаются и умирают грустными»

Депрессивное настроение Cyberpunk: Edgerunners / «Киберпанк: Бегущие по краю II» прямо связан с мемами о Восточной Европе — мы здесь все грустные.

По словам сценариста Бартоша Штибора, Edgerunners получился настолько эмоционально тяжелым не случайно. Он объяснил настроение сериала одновременно с анонсом второго сезона сериала (+ тизер) на сцене LA Anime Expo.

«Мы компания из Польши. Я из Польши, а люди в Польше грустные. Они рождаются грустными, умирают грустными, поэтому я просто хотел сделать грустным весь мир», — говорит Бартоша Штибора.

Спикер не просто сценарист Edgerunners, но и креативный директор в CD Projekt Red, которая стоит за всей франшизой Cyberpunk. Поэтому эмоциональная глубина мира и тяжесть истории напрямую связана с переосмыслением собственного восприятия и окружения. А многие истории вокруг — печальные.

«Человеческие истории важны для CD Projekt Red. Мы всегда стремимся создавать сюжеты, сосредоточенные на персонажах», — добавляет сценарист Cyberpunk: Edgerunners.

Учитывая немало трагических поворотов в играх CD Projekt Red — его словам можно поверить. Авторы не боялись «темных страниц истории», потому что знали, что они остаются в памяти едва ли не сильнее всего.

«Когда людям грустно, тогда я немного счастлив», — пошутил Штибор.

Отметим, что первый сезон Cyberpunk: Edgerunners запустили осенью 2022 года. Его положительно встретили как зрители, так и критики. Благодаря сериалу Cyberpunk 2077 привлек больше внимания и вернул игроков. А вот вторая игра, которую пока называют Cyberpunk 2, тоже находится в работе.

Источник: PC Gamer