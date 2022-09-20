Интерес к Cyberpunk 2077 вырос благодаря аниме Cyberpunk: Edge Runners от Netflix – 85555 одновременных игроков в Steam впервые за год

Игра Cyberpunk 2077, громко и не очень удачно стартовавшая два года назад, переживает вторую волну популярности благодаря аниме-сериалу Cyberpunk: Edgerunners от Netflix. Более 85 тыс. одновременно играющих в Steam – это, конечно, не полмиллиона на старте, но всё же лучший показатель за последний год.

Сам по себе сериал Cyberpunk: Edgerunners, вышедший 13 сентября, стал одним из наиболее успешных релизов Netflix. Критики хвалили его сюжет, построение мира, анимацию, он имеет наивысшие зрительские оценки. На Rotten Tomatoes у него 98% рейтинга аудитории и 100% баллов критиков. Успешное шоу заставило многих игроков заново вернуться в Cyberpunk 2077, то-то и вовсе впервые открыл игру для себя.

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Подобное, но гораздо более массовое возвращение в игру произошло в 2019 году с The Witcher 3: Wild Hunt. Вышедший на Netflix довольно успешный, хоть и спорный, сериал про Ведьмака привлек игру больше людей, чем на старте в 2015 году.

Недавние обновления Cyberpunk 2077 1.5 и 1.6 устранили многие ошибки и проблемы со стабильностью, которые преследовали игру при запуске. CD Projekt Red также выпустила официальные инструменты для моддинга. и объявила, что Phantom Liberty, первое и последнее крупное дополнение к игре, выйдет в 2023 году.

Источник: Engadget