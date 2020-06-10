Цена акций Tesla впервые в истории превысила $1000. Теперь автомобильная компания Маска является самой дорогой в мире

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Стоимость акций производителя электромобилей Tesla на бирже NASDAQ 10 июня впервые в истории компании превысила $1000. С момента открытия торгов цена акций возросла на 7,87%, на момент написания заметки курс составляет $1017.

В результате нового скачка рыночная капитализация Tesla достигла $188,73 млрд и по этому показателю компания Илона Маска впервые опередила Toyota, отобрав у японского автомобильного гиганта титул самой дорогой публичной компании на автомобильном рынке. Напомним, в январе рыночная капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд.

То есть, за полгода показатель вырос почти вдвое.

Цена акций Toyota несколько упала после отрытия торгов и сейчас японская компания оценивается в $178,7 млрд. С начала года японский гигант потерял 7% рыночной капитализации. Замыкает тройку самых дорогих автомобильных компаний Volkswagen с показателем рыночной капитализации $85,5 млрд.

За последний год стоимость акций Tesla выросла в пять раз — 10 июня 2019 года они стоили $212,88 за штуку. С начала 2020 года курс акций Tesla снижался только единожды в начале марта, когда большая часть мира начала ощущать влияние пандемии COVID-19, но с апреля курс стабильно растет, за исключением того случая, когда Маск написал в Twitter, что, по его мнению, акции его компании переоценены, чем ненадолго обвалил их стоимость на 8%.

Что иронично, Toyota в свое время принадлежала немалая часть Tesla. В 2010 году Toyota инвестировала $50 млн в Tesla и организовала сделку по продаже фабрики Nummi (СП General Motors и Toyota) на взаимовыгодных условиях, которая сейчас является фабрикой Tesla Fremont.

Источник: Electrek