Цена первого полностью электрического BMW 7-й серии i7 xDrive60 стартует от $140 тыс. Запас хода 482 км и мощность 544 л.с.

BMW показал свой ответ Mercedes EQS. Немецкий автопроизводитель представил первую полностью электрическую машину 7-й серии i7 xDrive60. Роскошный седан с длинной колесной базой предлагает хорошую производительность благодаря двухмоторной установке, дающей суммарно 544 л.с. и 745 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км в час составляет 4,7 секунды, запас хода — 482 км. Комбинированное зарядное устройство i7 xDrive60 позволяет заряжать автомобиль переменным током мощностью до 11 кВт, постоянным током — до 195 кВт. Это позволяет увеличить запас хода на 170 км (WLTP) всего за 10 минут при использовании мощной зарядной станции.

Основное внимание уделили комфорту внутри салона. Внутри на переднем ряду будет два дисплея: 12,3-дюймовый информационный сразу за рулем и экран для управления различными функциями с диагональю 14,9 дюйма. Также в этом автомобиле есть интерфейс, похожий на смартфон, и новая «панель взаимодействия» с сенсорным управлением для общих функций, таких как настройки климат-контроля, открытие бардачка и «аварийка». Также можно настроить подсветку панели так, чтобы она реагировала на входящие вызовы или вызов интеллектуального персонального помощника BMW (в том числе и с задних сидений). Полные характеристики можно найти здесь.

«Как и его предшественники, новый BMW 7 серии будет производиться на заводе BMW Group в Дингольфинге. Экологичность является ключевым фактором, поскольку вся электроэнергия для производства нового BMW 7 серии поступает из возобновляемых источников, а использование переработанных и экологически чистых материалов в автомобиле значительно увеличилось. Новый полностью электрический BMW i7 xDrive60 стоит от 107 400 фунтов стерлингов (около 140 тысяч долларов), а первые поставки в Великобританию ожидаются в декабре 2022 года», — сказано в публикации пресс-службы BMW.

Новый BMW 7-й серии вырос на 130 мм в длину (до 5391 мм), на 48 мм в ширину (до 1950 мм) и на 51 мм в высоту (до 1544 мм). Его колесная база теперь на 5 мм длиннее и составляет 3215 мм. Заметно увеличено пространство над головой в салоне. В стандартную комплектацию нового BMW 7-й серии входят адаптивные светодиодные фары, включая поворотный свет, матричный дальний свет и ассистент дальнего света BMW Selective Beam с функцией предотвращения ослепления.

Опционально доступны хрустальные фары BMW Iconic Glow. Кристаллы Swarovski расположены в форме буквы L и подсвечены 14 светодиодами каждый. Они выполняют роль габаритных огней и дневных ходовых огней, при этом кристаллы отражают свет на своих гранях даже когда они выключены. Ночью 22 светодиода подсвечивают кристаллы в сочетании с контурной подсветкой решетки радиатора.

На заднем ряду расположились огромный экран BMW Theater Screen со встроенным Amazon Fire TV. Это 31,3-дюймовый сенсорный дисплей 8K с системой объемного звучания Bowers & Wilkins и встроенными пультами дистанционного управления с сенсорным экраном в дверных панелях (BMW Touch Command). Также есть автоматическая система закрытия задней шторки при включении BMW Theater Screen.

В стандартную комплектацию новых BMW 7 серии входит четырехзонный автоматический климат-контроль с усовершенствованной логикой управления. Вместо обычных дефлекторов на приборной панели имеются щелевые дефлекторы, расположенные по всей ширине интерактивной панели BMW Interaction Bar. Также можно отдельно регулировать температуру под передними сидениями.

Опционально доступный панорамный стеклянный люк Sky Lounge. Кроме того, в BMW i7 есть встроенная навигационная система BMW Maps, отображающая маршрут, оптимизированный для поиска зарядных станций.

В конце 2021 года компания BMW сообщила, что ей удалось достичь поставленной в 2019 году цели: продать 1 млн электрифицированных автомобилей (включая электромобили и гибриды) в течение 2 лет. После этого немецкий автопроизводитель собрался к 2025 году продать 2 миллиона полностью электрических электромобилей.