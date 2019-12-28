Глава Honda убежден, что гибридные автомобили будут играть куда более важную роль в ближайшем будущем, чем электрокары





Глава компании Honda Такахиро Хатиго намерен заложить новый курс для автоконцерна. Говоря конкретнее, он планирует усовершенствовать процесс разработки новых моделей и упросить сборочные линии, добившись значительной экономии денежных средств при проектировании и сборке автомобилей, а также перераспределить инженерные ресурсы, начав уделять больше внимания созданию более совершенных систем помощи водителю. Развитие электромобильных технологий Хатиго, однако, приоритетным не считает.

«Я не верю в то, что потребители действительно хотят полностью электрические авто», — заявил топ-менеджер в недавнем интервью Automotive News.

Глава Honda полагает, что гибридный транспорт имеет куда больший потенциал, чем чисто электрический.

«Я считаю, что критически важную роль будут играть гибридные автомобили. В конечном счете цель состоит не в электрификации как таковой, а в улучшении топливной эффективности. И мы полагаем, что гибридный транспорт позволяет соответствовать различным природоохранным нормам», — указывает он.

Хатиго признал, что заигрывание Honda с электромобилями, которое выражается, например, в запланированном на 2020 появлении на европейском рынке компактной Honda e, — это не более чем уступки моде и регуляторам. Он сомневается в спросе на электротранспорт и в готовности технологий и инфраструктуры.

«В различных странах существуют различные нормы, и мы должны им соответствовать. Так что мы продолжим исследования и разработки [в сфере электрокаров]. Но я не думаю, что в обозримом будущем [электротранспорт] станет мейнстримом. Я не верю в существенный рост спроса на аккумуляторные автомобили ввиду проблем с недостаточно развитыми технологиями и инфраструктурой, и полагаю, что мои рассуждения применимы для всего мира», — убежден топ-менеджер.

Основным испытательным полигоном для электромобилей Honda — не только Honda e, но и последующих электрических моделей компании — станут страны ЕС, в которых с 2020 года ужесточатся стандарты эмиссии парниковых газов, пишет Electrek. По словам вице-президента Honda Motor Europe Тома Гарднера, изменения в законах приведут к тому, что темпы автомобильной электрификации в Европе заметно ускорятся по сравнению с остальными регионами, в связи с чем Honda помышляет отказаться от продаж авто с одним лишь ДВС на европейском рынке уже с 2022 года, начав предлагать исключительно гибриды и электрокары. Вместе с тем, к сожалению для противников ДВС, такого рода планы японский автогигант в настоящее время вынашивает только для Евросоюза. Что касается глобальных замыслов, то в Honda рассчитывают, что к 2030 году на гибриды и электрокары будет приходиться только две трети продаж автомобилей компании.

Напоследок отметим, что консервативный подход Хатиго распространяется и на беспилотные усилия японского автопроизводителя. Несмотря на то, что, по словам главы Honda, компания остается приверженной далекоидущим намерениям по созданию полноценных автономных систем, которые сделают автомобили абсолютно «безаварийными», цель автоконцерна на ближайшее будущее — усовершенствование и удешевление фирменной системы помощи водителю Honda Sensing, «делающей управление авто более комфортным и менее когнитивно-затратным, призванной уменьшить вероятность человеческой ошибки в процессе вождения».



В более отдаленной перспективе японские инженеры планируют заняться созданием систем помощи водителю третьего уровня автономности. О разработке более продвинутых алгоритмов речи пока не идет — как заявляет Хатиго, к этому пока не готовы ни общество, ни законодательство.

Источник: hightech.plus