«Технология пока не там, где должна быть». Ferrari выпустит свой первый полноценный электромобиль не раньше 2025 года





Не так давно итальянский производитель суперкаров Ferrari, входящий в холдинг Fiat Chrysler Automobiles N.V., представил свой первый подзаряжаемый гибрид (PHEV) — SF90 Stradale. Машина получилась весьма знаковой, но сразу было понятно, что менять свою стратегию и полноценно включаться в гонку на рынке электромобилей (выпускать аккумуляторные модели) Ferrari пока не планирует. Теперь же итальянцы окончательно все прояснили в этом вопросе.

В недавней беседе с журналистами на заводе Ferrari в Маранелло исполнительный директор компании Луи Камиллери заявил о планах выпустить первую полностью электрическую машину не раньше 2025 года. Это намного позже, чем сама Ferrari говорила раньше (после 2022 года) и ожидали аналитики (2023 год). Руководитель Ferrari указал на «существенные проблемы» технологии с дальностью хода и скоростями перезарядки, делающие более ранний выпуск первого полностью электрического автомобиля бренда на аккумуляторах невозможным.

«Технология аккумуляторов сейчас не там, где должна быть. По-прежнему есть существенные проблемы в плане автономности и скорости перезарядки. В итоге мы выпустим электромобиль. Но после 2025 года. Не в краткосрочной перспективе», — сказал руководитель Ferrari.

На фоне того, как стремительно развивается рынок электромобилей, эти слова о незрелости технологии, мягко говоря, выглядеть крайне неубедительно. Если говорить о сегменте роскошных суперкаров, первым делом на ум приходит Tesla Roadster 2, в котором нам обещают дальность хода на уровне 1000 км, разгон до сотни за 1,9 сек, максимальную скорость 400 км/ч и много чего еще при цене всего $200 тыс. И глядя на спецификации Tesla Roadster 2 сказать, что технология где-то не там, язык не поворачивается. Да, Tesla Roadster 2 пока не вышла — серийный выпуск модели намечен на 2020 год. И ведь забавно, что не так давно Ferrari грозилась выпустить электрический суперкар (причем «раньше, чем выйдет новый Tesla Roadster») и даже кроссовер, хотя раньше считала эту идею абсурдной.

Казалось бы, уже и немцы осознали и смирились, что аккумуляторные электромобили — наше будущее, но итальянцы продолжают упорно игнорировать новую реальность. Но как бы там ни было, Ferrari решила пока сосредоточиться именно на гибридах, планируя к 2022 году довести долю PHEV в общих продажах до 60%. Нет, совершенно понятно, что Ferrari просто не хочет отпускать наследие и всеми силами цепляется за ревущие двигатели, которые десятилетиями определяли модельный ряд автомобилей производителя. Но как бы эта медлительность не сыграла с легендарным производителем злую шутку, как в свое время случилось с Nokia, Kodak и другими компаниями, цеплявшимися за прошлое.

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