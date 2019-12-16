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«Технология пока не там, где должна быть». Ferrari выпустит свой первый полноценный электромобиль не раньше 2025 года

«Технология пока не там, где должна быть». Ferrari выпустит свой первый полноценный электромобиль не раньше 2025 года

«Технология пока не там, где должна быть». Ferrari выпустит свой первый полноценный электромобиль не раньше 2025 года


Не так давно итальянский производитель суперкаров Ferrari, входящий в холдинг Fiat Chrysler Automobiles N.V., представил свой первый подзаряжаемый гибрид (PHEV) — SF90 Stradale. Машина получилась весьма знаковой, но сразу было понятно, что менять свою стратегию и полноценно включаться в гонку на рынке электромобилей (выпускать аккумуляторные модели) Ferrari пока не планирует. Теперь же итальянцы окончательно все прояснили в этом вопросе.

В недавней беседе с журналистами на заводе Ferrari в Маранелло исполнительный директор компании Луи Камиллери заявил о планах выпустить первую полностью электрическую машину не раньше 2025 года. Это намного позже, чем сама Ferrari говорила раньше (после 2022 года) и ожидали аналитики (2023 год). Руководитель Ferrari указал на «существенные проблемы» технологии с дальностью хода и скоростями перезарядки, делающие более ранний выпуск первого полностью электрического автомобиля бренда на аккумуляторах невозможным.

«Технология аккумуляторов сейчас не там, где должна быть. По-прежнему есть существенные проблемы в плане автономности и скорости перезарядки. В итоге мы выпустим электромобиль. Но после 2025 года. Не в краткосрочной перспективе», — сказал руководитель Ferrari.

На фоне того, как стремительно развивается рынок электромобилей, эти слова о незрелости технологии, мягко говоря, выглядеть крайне неубедительно. Если говорить о сегменте роскошных суперкаров, первым делом на ум приходит Tesla Roadster 2, в котором нам обещают дальность хода на уровне 1000 км, разгон до сотни за 1,9 сек, максимальную скорость 400 км/ч и много чего еще при цене всего $200 тыс. И глядя на спецификации Tesla Roadster 2 сказать, что технология где-то не там, язык не поворачивается. Да, Tesla Roadster 2 пока не вышла — серийный выпуск модели намечен на 2020 год. И ведь забавно, что не так давно Ferrari грозилась выпустить электрический суперкар (причем «раньше, чем выйдет новый Tesla Roadster») и даже кроссовер, хотя раньше считала эту идею абсурдной.

Казалось бы, уже и немцы осознали и смирились, что аккумуляторные электромобили — наше будущее, но итальянцы продолжают упорно игнорировать новую реальность. Но как бы там ни было, Ferrari решила пока сосредоточиться именно на гибридах, планируя к 2022 году довести долю PHEV в общих продажах до 60%. Нет, совершенно понятно, что Ferrari просто не хочет отпускать наследие и всеми силами цепляется за ревущие двигатели, которые десятилетиями определяли модельный ряд автомобилей производителя. Но как бы эта медлительность не сыграла с легендарным производителем злую шутку, как в свое время случилось с Nokia, Kodak и другими компаниями, цеплявшимися за прошлое.

Источник: Reuters

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