DeepSeek R1 обновили: улучшенная модель с 685 млрд параметров уже в свободном доступе на Hugging Face

Раздел Технологии выходит при поддержке

В мире современных информационных технологий борьба за создание самой умной ИИ-модели уже давно вышла за пределы Кремниевой долины. Китайские разработчики активно догоняют западных гигантов, и в этой гонке стартап DeepSeek заявил о новой версии своей мощной модели R1. Ее уже выложили на платформе Hugging Face, где разработчики со всего мира могут свободно ее протестировать.

Что нового в модели DeepSeek R1

DeepSeek сообщила об обновлении в официальной заметке в WeChat. По словам компании, это незначительное обновление, но все равно важное — модель стала более точной в сложных логических задачах, которые требуют глубокого понимания и анализа. Модель имеет 685 млрд параметров — это действительно гигантские объемы, которые ставят ее в один ряд с самыми мощными ИИ-системами в мире. Для сравнения: модель OpenAI GPT-3 имеет 175 млрд параметров. Без модификаций обновленная модель, вероятно, не сможет работать на компьютерном оборудовании потребительского уровня.

Новую версию DeepSeek R1 выложили с открытой лицензией MIT, поэтому ее можно использовать даже в коммерческих проектах без юридических ограничений. Интересно, что репозиторий на Hugging Face содержит только конфигурационные файлы и веса — это те внутренние числовые параметры, которые фактически формируют «мозг» модели. Другими словами, документация пока минимальна, но энтузиасты уже могут начать эксперименты.

Китайский стартап стал известным в начале года, когда представил модель R1. Она показала впечатляющие результаты и заставила говорить о себе даже специалистов, которые ранее сосредотачивались исключительно на продуктах OpenAI. Такой стремительный рост вызвал беспокойство в отдельных правительственных учреждениях в США. Там считают, что подобные разработки могут представлять риск для национальной безопасности, ведь их можно применять не только в мирных целях.

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Источник: techcrunch

Раздел Технологии выходит при поддержке

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