Dell представила ряд новых ноутбуков и гибридных устройств в рамках линейки Latitude

К выставке CES 2018 компания Dell подготовила обновлённую линейку ноутбуков и гибридных устройств серии Latitude, ориентированных на применение в сфере бизнеса.

Гибридное устройство Latitude 5290 с ОС Windows 10 оснащено 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920×1280 точек (соотношение сторон 3:2), покрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с процессорами Intel Core 7-го поколения (2-ядерные Core i3 U) или Intel Core 8-го поколения (4-ядерные Core i5 U или Core i7 U). Объём оперативной памяти LPDDR3 может составлять 4, 8 или 16 ГБ, а ёмкость твердотельного накопителя – до 1 ТБ. На задней панели расположена 8-мегапиксельная камера, а на лицевой панели – камера с 5-мегапиксельным сенсором. В качестве опции может предлагаться инфракрасная камера. Также сообщается о наличии сканера отпечатков пальцев, слота uSIM, порта USB 3.1. Ёмкость батареи может составлять 32,5 или 42 Втч. Устройство имеет размеры 292х208,8х9,76-10,65 мм и массу 856 г. При использовании клавиатуры с обложкой масса увеличивается до 1196 г.

Также представлены новые версии ноутбуков Latitude 5290 и Latitude 5490. В первом случае предлагается 12,5-дюймовый дисплей с разрешением 1366×768 точек, а во втором – 14-дюймовый экран с разрешением 1366×768 или 1920х1080 точек (опционально, сенсорный). Для обеих моделей доступна возможность использования процессоров Intel Core 7-го поколения до Core i5 U (2-ядерные) или Intel Core 8-го поколения до Core i7 U (4-ядерные), до 32 ГБ оперативной памяти, SSD ёмкостью до 1 ТБ. Кроме Windows 10 также предлагается возможность установки ОС Ubuntu 16.04 LTS.

Наконец, пользователям доступны системы Latitude 7290, Latitude 7390 и Latitude 7490. В них используются 12,5-дюймовый (1366×768 точек), 13,3-дюймовый (1920х1080 точек) и 14-дюймовый (1366х768 или 1920х1080 точек) дисплеи. Для Latitude 7390 и Latitude 7490 в качестве опции доступна сенсорная панель. Прочие характеристики новинок почти полностью соответствуют таковым для устройств серии Latitude 5000. Однако для линейки Latitude 7000 максимальный объём оперативной памяти ограничен на уровне 16 ГБ. Кроме того, предусмотрена модификация Latitude 7390 в виде гибридного уcтройства, а также версия Latitude 7490 с процессором Intel Core i vPro 8-го поколения.

Продажи всех указанных ноутбуков и гибридных устройств Dell Latitude начнутся уже этой зимой.