Dell закрывает сервис синхронизации ПК со смартфонами Mobile Connect, но Intel вероятно возродит платформу под собственным брендом

Компания Dell решила отказаться от дальнейшего использования приложения Mobile Connect. В скором времени пользователи утратят возможность загружать и использовать его.

Приложение Dell Mobile Connect (иногда называемое Alienware Mobile Connect) появилось в 2018 году. Оно предназначено для синхронизации текстовых сообщений, звонков и уведомлений на смартфоне с компьютером. Программа совместима как с iPhone, так и с Android-смартфонами, но изначально предлагала больше функций для Android. Например, зеркальное отображение экрана появилось в приложении Mobile Connect для iPhone только в 2020 году.

Теперь компания Dell заявляет, что приложение Mobile Connect станет недоступным для загрузки для пользователей из США, Канады и Японии с 30 ноября, а использовать уже установленную программу можно будет лишь до 31 января 2023 года. Пользователям из других стран повезло ещё меньше. Приложение станет недоступным для загрузки с 31 июля и недоступным для использования – с 30 ноября.

Для тех, кому и далее нужно передавать уведомления и звонки со смартфона на ПК, можно воспользоваться приложением Microsoft Phone Link (ранее известное как Your Phone). Оно предлагает практически те же функции и работает на ОС Windows 10 и 11. Проблема лишь в том, что оно поддерживает только Android и не может работать с iPhone.

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Также есть надежда, что возможности Mobile Connect не исчезнут полностью, а появятся в ином виде. В 2021 году Intel купила компанию Screenovate, которая создавала программную платформу, лежащую в основе Dell Mobile Connect. На выставке CES 2022 Intel уже продемонстрировала свои планы по синхронизации ПК с Android, iPhone и умными часами. Как ожидается, к концу этого года такая возможность появится на устройствах Intel Evo.

Источник: The Verge