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Dell закрывает сервис синхронизации ПК со смартфонами Mobile Connect, но Intel вероятно возродит платформу под собственным брендом

Dell закрывает сервис синхронизации ПК со смартфонами Mobile Connect, но Intel вероятно возродит платформу под собственным брендом

Компания Dell решила отказаться от дальнейшего использования приложения Mobile Connect. В скором времени пользователи утратят возможность загружать и использовать его.

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Приложение Dell Mobile Connect (иногда называемое Alienware Mobile Connect) появилось в 2018 году. Оно предназначено для синхронизации текстовых сообщений, звонков и уведомлений на смартфоне с компьютером. Программа совместима как с iPhone, так и с Android-смартфонами, но изначально предлагала больше функций для Android. Например, зеркальное отображение экрана появилось в приложении Mobile Connect для iPhone только в 2020 году.

Теперь компания Dell заявляет, что приложение Mobile Connect станет недоступным для загрузки для пользователей из США, Канады и Японии с 30 ноября, а использовать уже установленную программу можно будет лишь до 31 января 2023 года. Пользователям из других стран повезло ещё меньше. Приложение станет недоступным для загрузки с 31 июля и недоступным для использования – с 30 ноября.

Для тех, кому и далее нужно передавать уведомления и звонки со смартфона на ПК, можно воспользоваться приложением Microsoft Phone Link (ранее известное как Your Phone). Оно предлагает практически те же функции и работает на ОС Windows 10 и 11. Проблема лишь в том, что оно поддерживает только Android и не может работать с iPhone.

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Также есть надежда, что возможности Mobile Connect не исчезнут полностью, а появятся в ином виде. В 2021 году Intel купила компанию Screenovate, которая создавала программную платформу, лежащую в основе Dell Mobile Connect. На выставке CES 2022 Intel уже продемонстрировала свои планы по синхронизации ПК с Android, iPhone и умными часами. Как ожидается, к концу этого года такая возможность появится на устройствах Intel Evo.

Источник: The Verge


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