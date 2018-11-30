Dell заявила о хакерской атаке на свой сайт и сбросила пароли пользователей

Компания Dell опубликовала на своём сайте уведомление для потребителей, в котором говорится, что она предотвратила возможный взлом, который имел место 9 ноября.

В уведомлении говорится, что Dell обнаружила попытки несанкционированного вмешательства в работу её сети. Хакеры предпринимали попытки получить доступ к именам клиентом, их адресам электронной почты и хэшированным паролям. После обнаружения атаки немедленно были предприняты ответные меры, и начато расследование. Также была привлечена компания для проведения цифровой экспертизы и независимого расследования. Кроме того, Dell обратилась к правоохранительным органам.

Как отмечает Dell, никаких доказательств того, что какая-либо информация была скомпрометирована, обнаружено не было. Также отмечается, что информация о кредитных картах клиентов не пострадала во время попытки взлома. Не уточняется какое количество учётных записей могло быть затронуто во время этой попытки атаки.

Компания Dell сбросила пароли своих клиентов и рекомендует теперь воспользоваться функцией их восстановления. Кроме того, если пользователи использовали один и тот же пароль на сайте Dell.com и других сайтах, рекомендуется также изменить пароли на других сайтах.

Источник: The Verge