Денег нет: Владельцам домашних электростанций на базе альтернативных источников перестали выплачивать деньги по «зелёному» тарифу

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Владельцам домашних солнечных и ветроэлектростанций не выплачивают деньги за производство электроэнергии и её поставки в общую сеть. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус на своей странице в соцсети Facebook.

«На днях ко мне обратился житель Тернопольской области, который установил домашнюю СЭС мощностью до 30 кВт. Оказывается, последний платёж за произведенную электроэнергию домашними СЭС в Тернопольской области был еще за сентябрь», — пишет народный депутат.

По данным Андрея Геруса, «Поставщики универсальных услуг» (поставщики электроэнергии) ещё с октября 2019 года не выплачивают причитающиеся домашним СЭС деньги по «зелёному» тарифу. При этом ситуация с выплатами крупным производителям электроэнергии на базе альтернативных источников выглядит лучше. Хотя в последние месяцы и в этом сегменте выплаты идут не в полном объёме. По словам народного избранника, в Тернопольской области выплаты осуществляются далеко не в полном объёме, но владельцы домашних электростанций страдают больше.

«Мы имеем различные условия для мелких домашних и промышленных СЭС/ВЭС. Крупные промышленные, уровень оплаты: октябрь — 100%; ноябрь — 80%; декабрь — 30%; январь — 40%. Мелкие домашние, уровень оплаты в Тернопольской области: октябрь — 0%; ноябрь — 0%; декабрь — 0%; январь — 0%», — отметил глава профильного комитета.

В комментариях к записи депутата пользователи указывают, что аналогичная проблема наблюдается и во Львовской области.

Как отмечает депутат, критическая ситуация возникла из-за действий государственной компании «Укрэнерго». Она перечисляет деньги «Поставщикам универсальных услуг», а те, в свою очередь, выплачивают средства производителям электроэнергии. Но, как отмечает Андрей Герус, последний платёж компанией «Укрэнерго» был совершён ещё за сентябрь, да и то не в полном объёме.

«В связи с этим запросил у НЭК «Укрэнерго», почему компания так по-разному осуществляет платежи для оплаты мелким и промышленным СЭС/ВЭС. Почему создаются неравные правила игры и фактически происходит дискриминация мелких (производителей, – ред.)», — добавил глава комитета.

По словам Андрея Геруса, совокупная генерирующая мощность всех домашних СЭС в Украине составляет около 550 Мвт. А всего на конец 2019 года мощность всей «зелёной» генерации составила 6380 МВт. Таким образом, на мелкие домашние СЭС приходится около 8,6% от общей выработки, которые сосредоточены в 21 тыс. домохозяйств.

Вместе с тем, по данным «Укрэнерго», госкомпания должна выплатить в рамках своих обязательств 774 млн грн, хотя на компенсацию в её тариф на передачу заложено лишь 137 млн грн. Долг перед поставщиками электроэнергии системный оператор оценивает в 289 млн грн.

«Мы смогли выплатить 485 млн, что и так в три раза больше, чем предусмотрено в тарифе на передачу электроэнергии. В условиях дефицита средств госкомпании (почти 2,5 млрд грн), мы заплатили 354% от того источника, что мы имели», — заявил и.о. руководителя «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на пресс-конференции 23 декабря.

Он уточнил, что эти деньги компании пришлось изымать из других направлений, нарушая тем самым свои планы и условия сотрудничества с партнёрами.

«То есть мы за счет другой деятельности компании аккумулировали необходимые ресурсы или отложили определённые обязательства перед другими нашими контрагентами, чтобы максимально выполнить в условиях энергорынка эти обязательства», — добавил Всеволод Ковальчук.

Проблему с выплатами, по мнению и.о. руководителя «Укрэнерго», должна решить НКРЭКУ, определив источник оператора для компенсации по тарифу.

Источник: Лига