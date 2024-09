Diablo 4 заработала $150 млн с микротранзакций и более $1 млрд в целом, — продакт-менеджер

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Blizzard получила огромный доход от Diablo 4 в течение года с выхода игры. Гаррисон Фрёшке, старший продакт-менеджер игры, сообщил приблизительную сумму.

Информация была обнародована не на официальном сайте разработчика, а в профиле Фрёшке в LinkedIn, в его должностных достижениях. Всего с момента релиза Diablo IV принесла более $1 млрд дохода, из которых примерно $150 млн от внутренних микротранзакций. Впоследствии менеджер, вероятно, осознал, что рассказал слишком много и скрыл свою страницу.

Как писал Фрёшке, его роль в Blizzard включала «руководство стратегией монетизации магазинной косметики, ценообразования, пакетных предложений, персонализированных скидок и планирования дорожной карты, что принесло более 150 миллионов долларов дохода от MTX». Он также занимался «каждым шагом продаж игры с момента предварительного заказа до первого дополнения, конфигурируя и сотрудничая с другими командами, что привело к общему доходу более $1 млрд за все время существования игры».

Стоит отметить, что в течение пяти дней после релиза в июне 2023 года Diablo 4 уже заработала $666 млн, в значительной степени благодаря предварительным заказам. Это сделало четвертую часть франшизы одной из самых быстро продаваемых игр всех времен. Этим фактом Blizzard охотно похвасталась. Так что превышение миллиардного барьера может показаться не таким уж и удивительным.

Вероятно, вскоре разработчики ощутят еще одно увеличение дохода, поскольку первое дополнение Diablo IV: Vessel of Hatred планируется выпустить менее чем через месяц. Vessel of Hatred выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S 8 октября 2024 года. В этот день также начнется шестой сезон игры.

Источники: GamePressure, PC Gamer

