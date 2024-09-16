Новости Игры 16.09.2024 в 13:27 comment views icon

Diablo 4 заработала $150 млн с микротранзакций и более $1 млрд в целом, — продакт-менеджер

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Андрій Русанов

Автор сайта

Diablo 4 заработала $150 млн с микротранзакций и более $1 млрд в целом, — продакт-менеджер

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Blizzard получила огромный доход от Diablo 4 в течение года с выхода игры. Гаррисон Фрёшке, старший продакт-менеджер игры, сообщил приблизительную сумму.

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Информация была обнародована не на официальном сайте разработчика, а в профиле Фрёшке в LinkedIn, в его должностных достижениях. Всего с момента релиза Diablo IV принесла более $1 млрд дохода, из которых примерно $150 млн от внутренних микротранзакций. Впоследствии менеджер, вероятно, осознал, что рассказал слишком много и скрыл свою страницу.

Blizzard отримала величезний дохід від Diablo 4 протягом року з виходу гри. Гаррісон Фрьошке, старший продакт-менеджер гри, повідомив приблизну суму. Інформація була оприлюднена не на офіційному сайті розробника, а в профілі Фрьошке у LinkedIn, у його посадових досягненнях. Загалом з моменту релізу Diablo IV принесла понад $1 млрд доходу, з яких приблизно $150 млн від внутрішніх мікротранзакцій. Згодом менеджер, ймовірно, усвідомив, що розповів надто багато та приховав свою сторінку. Як писав Фрешке, його роль у Blizzard включала «керівництво стратегією монетизації магазинної косметики, ціноутворення, пакетних пропозицій, персоналізованих знижок і планування дорожньої карти, що принесло понад 150 мільйонів доларів доходу від MTX». Також він займався «кожним кроком продажів гри з моменту попереднього замовлення до першого доповнення, конфігуруючи та співпрацюючи з іншими командами, що призвело до загального доходу понад $1 млрд за весь час існування гри». Варто зазначити, що протягом п’яти днів після у червні 2023 року Diablo 4 вже заробила $666 млн, значною мірою завдяки попереднім замовленням. Це зробило четверту частину франшизи однією з надшвидко продаваніших ігор усіх часів. Цим фактом Blizzard охоче похвалилася. Тож перевищення мільярдного бар'єра може здатися не таким вже й дивним. Ймовірно, незабаром розробники відчують ще одне збільшення доходу, оскільки перше доповнення Diablo IV: Vessel of Hatred планується випустити менш ніж за місяць. Vessel of Hatred вийде на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One і Xbox Series X/S 8 жовтня 2024 року. У цей день також розпочнеться шостий сезон гри.

Как писал Фрёшке, его роль в Blizzard включала «руководство стратегией монетизации магазинной косметики, ценообразования, пакетных предложений, персонализированных скидок и планирования дорожной карты, что принесло более 150 миллионов долларов дохода от MTX». Он также занимался «каждым шагом продаж игры с момента предварительного заказа до первого дополнения, конфигурируя и сотрудничая с другими командами, что привело к общему доходу более $1 млрд за все время существования игры».

Стоит отметить, что в течение пяти дней после релиза в июне 2023 года Diablo 4 уже заработала $666 млн, в значительной степени благодаря предварительным заказам. Это сделало четвертую часть франшизы одной из самых быстро продаваемых игр всех времен. Этим фактом Blizzard охотно похвасталась. Так что превышение миллиардного барьера может показаться не таким уж и удивительным.

Вероятно, вскоре разработчики ощутят еще одно увеличение дохода, поскольку первое дополнение Diablo IV: Vessel of Hatred планируется выпустить менее чем через месяц. Vessel of Hatred выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S 8 октября 2024 года. В этот день также начнется шестой сезон игры.

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Источники: GamePressure, PC Gamer

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