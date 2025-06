Sony объявила бесплатную раздачу Diablo 4 на 15-ю годовщину PS Plus

В честь 15-летия PlayStation Plus компания Sony добавит три игры в линейку бесплатных игр PS Plus Essential, среди которых Diablo 4.

Накануне Sony объявила июльскую подборку игр для PS Plus Essential. Она будет доступна с 1 июля по 4 августа для всех подписчиков базового уровня PS Plus. Также напоминаем, что июньская подборка — NBA 2K25, Alone in the Dark и Bomb Rush Cyberfunk — доступна для загрузки до 2 июля.

Diablo 4 — главный тайтл месяца. Это последняя часть культовой серии от Blizzard, которая увидела свет в 2023 году. В базовой версии игры доступно пять классов: Варвар, Колдун, Разбойник, Некромант и Друид. С выходом DLC Vessel of Hatred в игру добавили шестого персонажа — Spiritborn.

Кампанию можно проходить как в одиночку, так и в кооперативе. Игроки на PS4 и PS5 получают полную версию Diablo 4 со всем контентом базовой игры — включая PvE-режимы, подземелья и мировых боссов. Никаких ограничений для версии, доступной по подписке PS Plus, не указано.

Кроме Diablo 4, в PS Plus Essential добавят:

The King of Fighters 15 — файтинг от SNK с 39 персонажами и командными боями 3 на 3. Доступен на PS4 и PS5.

Jusant — атмосферный платформер о скалолазании от Dont Nod. Только на PS5.

PS Plus Essential — базовый уровень подписки, открывающий доступ к онлайн-играм, облачным сейвам, скидкам и ежемесячным играм на PS4 и PS5.

Источник: Sony