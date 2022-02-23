DigiTimes: TSMC столкнулась с производственными трудностями при освоении 3-нм техпроцесса, что может повлиять на планы AMD и NVIDIA

По данным ресурса DigiTimes, ссылающегося на источники в полупроводниковой отрасли, компания TSMC столкнулась с проблемами выработки чипов по нормам 3-нанометрового технологического процесса. И если эти проблемы сохранятся, многие клиенты могут быть вынуждены продолжить использование 5-нанометрого производственного процесса. Кроме того, эти трудности могут повлиять на дорожные карты таких компаний, как AMD и NVIDIA.

По данным источника, компании TSMC очень сложно достичь удовлетворительной нормы выхода годных чипов на базе 3-нм техпроцесса FinFET. Отмечается, что TSMC «постоянно пересматривала» своё 3-нм производство в попытках найти наилучший результат для выхода годных чипов. Недавно компания представила технологию N3E, которая является более доступной модификацией N3. Также для некоторых клиентов предусмотрено использование технологии N3B, в зависимости конструкции и ограничений по стоимости. Несмотря на эти пересмотры, инсайдеры утверждают, что норма выхода годных чипов по-прежнему ниже, чем ожидалось.

Недостаточная выработка чипов по 3-нм технологии может повлиять на некоторых заказчиков, и они будут вынуждены корректировать планы. Apple и Intel внесли большие авансы и забронировали для себя доступ к производственной технологии N3. Но менее крупные и богатые клиенты, такие как AMD, в полной мере ощутят на себе проблемы с выработкой чипов.

AMD является одним из крупнейших клиентов TSMC использующих производственные технологии семейства 7-нм (технологии N7 и N6). Компания только недавно начала переводить некоторые свои устройства на выпуск по технологии N6 (например, мобильные процессоры серии Ryzen 6000, грядущие графические процессоры). Будущие процессоры Genoa и Bergamo на базе архитектуры Zen 4 должны выпускаться компанией TSMC по 5-нанометровому техпроцессу. AMD планировала перейти на 3-нм техпроцесс TSMC для чипов на базе архитектур Zen 5 и RDNA 4.

Также отмечается, что NVIDIA вернётся к использованию производственных мощностей TSMC в конце этого года и намерена выпускать GPU для видеокарт серии RTX 40 на базе одного из 5-нм техпроцессов TSMC. «Зелёная» компания якобы заплатила «миллиарды долларов» в качестве обеспечения за распределение производственных мощностей.

В публикации также говорится, что и у Samsung не всё хорошо складывается с освоением передовых техпроцессов. Так, недавний дебют 4-нм производства с недавним процессором Exynos 2200 оказался не таким громким, как ожидалось. Кроме того, у Samsung также есть серьёзное препятствие на пути освоения для предстоящего 3-нм процесса. Южнокорейский технологический гигант переходит на транзисторную архитектуру Gate-All-Around FET (GAA). Это довольно сложное технологическое изменение, но оно должно облегчить дальнейшее освоение техпроцессов. Однако переход Samsung на 3-нм производство будет более сложным, прежде чем компания сможет пожинать плоды.

Следует отметить, что сообщение DigiTimes всё же нужно воспринимать с некоторой долей скептицизма. TSMC пока публично не признавала каких-либо задержек и проблем с N3. Наоборот, компания заявляла, что находится «на пути к хорошему прогрессу».

Источник: tomshardware