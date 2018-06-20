Disney повысила свою ставку в борьбе за активы 21st Century Fox и теперь готова заплатить за них $71,3 млрд

Как и предполагалось, борьба за активы киноимперии 21st Century Fox становится всё более напряжённой. В конце прошлого года стало известно, что Disney намерена купить 21st Century Fox за $52,4 млрд. Но на прошлой неделе телекоммуникационный конгломерат Comcast сделал более щедрое предложение и заявил о готовности заплатить за покупку 21st Century Fox уже $65 млрд и дополнительно компенсировать некоторые сопутствующие издержки, которые также измеряются миллиардами долларов.

Такой ход не остался без внимания руководства Disney, и компания обновила своё предложение, повысив ставку до $71,3 млрд. Причём, помимо более высокой суммы сделки предложение Disney имеет и другие «плюшки». Если Comcast готова купить компанию исключительно за счёт денежных средств, то Disney предлагает акционерам 21st Century Fox возможность выбора условий сделки: получить оплату денежными средствами или же деньгами и новыми акциями самой Disney в пропорции 50/50.

Когда потенциальные покупатели готовы бороться за лакомый куш, руководство 21st Century Fox заняло выжидательную позицию. Изначально планировалось провести заседание совета директоров компании 10 июля и на нём рассмотреть (и вероятно утвердить) ещё предыдущее предложение Disney (на $52,4 млрд). Но теперь компания заявила, что она намерена перенести собрание совета директоров на более поздний срок, чтобы дать акционерам возможность тщательно обдумать новое предложение Disney. Также такой шаг позволяет и руководству Comcast обдумать своё дальнейшее поведение с учётом нового предложения Disney. При этом новая дата проведения собрания совета директоров не называется. Похоже, в компании 21st Century Fox надеются, что заинтересованные покупатели ещё несколько раз повысят ставки.

Независимо от того, кто в конечном итоге станет владельцем активов 21st Century Fox, он получит в свой распоряжение большую долю индустрии развлечений. Будущая сделка включает киностудии Twentieth Century Fox Television, Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures и Fox 2000, кабельные сети Fox (включая FX и National Geographic), несколько региональных спортивных телеканалов, доли Fox в международных сетях Sky и Star TV, а также 30% долю в стриминговом сервисе Hulu. Сделка не распространяется на подразделения Fox Broadcasting, Fox News и Fox Sports, которые планируется выделить в отдельную компанию New Fox.

Источник: The Verge