Disney покупает 21th Century Fox за $52,4 млрд

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Подтверждая предварительные сведения, компания Walt Disney Company сообщила о наличии договоренности о покупке активов 21th Century Fox. Сумма сделки —$52,4 млрд, что ощутимо меньше $75 млрд, о которых за несколько часов до официального обьявления писало Reuters.

Как сообщается, покупка будет полностью оплачена акциями Disney – на каждую ценную бумагу акционеры Fox получат 0,2745 акции Disney.

По условиям сделки, Disney переходит киностудия 20th Century Fox, телеканалы FX и National Geographic, а также 39% акций телеканала Sky. Также Disney становится основным акционером интернет-сервиса Hulu с долей в 60%, доли Comcast и Time Warner составляют 30% и 10% соответственно.

В рамках сделки Disney переходят авторские права на персонажей комиксов Marvel, а также франшизы «Люди Икс», «Аватар», «Планета обезьян», «Симпсоны», «Футурама» и другие.

Сделка не затрагивает сеть телевещания Fox, каналы Fox News и Fox Business, а также национальные сети Fox Sports 1 и Fox Sports 2 – эти активы останутся в собственности 86-летнего владельца компании Руперта Мердока.

Как отметил BBC News, сделка завершает медиаэкспансию, которую Мердок проводил более полувека.

Ранее сообщалось, что Disney готовится запустить собственные стриминговый видеосервис, который будет конкурировать с Netflix, и приличный каталог шоу и фильмов Fox, вдобавок к контенту ABC, Marvel и прочих «тяжеловесов», явно лишним не будет.

Как обычно в таких случаях, сторонам еще предстоит получить одобрение регулирующих органов.

Источник: The Verge