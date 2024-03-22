«Дія» теперь содержит образовательные документы

После недолгого периода тестирования Минцифры ввело полноценную поддержку образовательных документов в приложении «Дія». Таким образом, пользователям больше не нужно будет искать по ящикам аттестаты и просить родственников помочь найти диплом.

Также электронный документ об образовании в смартфоне может пригодиться во время заграничной поездки, если диплом остался дома. В любом случае документы об образовании будут под рукой — в «Дії».

Теперь в приложении «Дія» доступны:

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании

Аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании

Свидетельство о рабочей квалификации

Диплом квалифицированного рабочего

Диплом профессионального младшего бакалавра

Диплом младшего специалиста

Диплом младшего бакалавра

Диплом бакалавра

Диплом специалиста

Диплом магистра

Диплом доктора философии

Диплом доктора искусств

Чтобы получить доступ к образовательным документам в приложении, необходимо обновить «Дію». Документы подтянутся автоматически, но при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Сейчас также ведутся работы с целью добавить еще и приложения.

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