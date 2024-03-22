Новости Софт 22.03.2024 в 11:33 comment views icon

«Дія» теперь содержит образовательные документы

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Вадим Карпусь

Автор новостей

После недолгого периода тестирования Минцифры ввело полноценную поддержку образовательных документов в приложении «Дія». Таким образом, пользователям больше не нужно будет искать по ящикам аттестаты и просить родственников помочь найти диплом.

Также электронный документ об образовании в смартфоне может пригодиться во время заграничной поездки, если диплом остался дома. В любом случае документы об образовании будут под рукой — в «Дії».

Теперь в приложении «Дія» доступны:

  • Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании
  • Аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании
  • Свидетельство о рабочей квалификации
  • Диплом квалифицированного рабочего
  • Диплом профессионального младшего бакалавра
  • Диплом младшего специалиста
  • Диплом младшего бакалавра
  • Диплом бакалавра
  • Диплом специалиста
  • Диплом магистра
  • Диплом доктора философии
  • Диплом доктора искусств

Чтобы получить доступ к образовательным документам в приложении, необходимо обновить «Дію». Документы подтянутся автоматически, но при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Сейчас также ведутся работы с целью добавить еще и приложения.

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