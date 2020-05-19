Дизайнер создал правдоподобный концепт Apple Watch Series 6 с безрамочным дисплеем [Видео]





Apple Watch — самые популярные в мире умные часы, и вряд ли что-то изменится в ближайшем будущем. Презентация следующего поколения Apple Watch Series 6 ожидается в сентябре вместе с iPhone 12, и очень многие надеются на новый дизайн (нынешние Apple Watch Series 5, как известно, не отличаются от предыдущей модели Watch Series 4). Дав волю фантазии, автор YouTube-канала ConceptsiPhone создал рекламу новых Apple Watch Series 6, выделяющихся безрамочным дисплеем.

Это концепт — любительская фантазия на тему того, как могут выглядеть Apple Watch Series 6. В то же время выглядит все достаточно правдоподобно, а ролик сделан в стиле официальных роликов Apple, что только придает концепту еще большей убедительности. Да и в целом концепт вышел весьма неплохой, а насколько автор окажется прав (или не прав), узнаем только в сентябре.

Новые часы Apple Watch Series 6 выйдут на рынок под управлением ОС watchOS 7, которая, если судить по недавней крупной утечке, принесет немало новшеств, включая долгожданную функцию отслеживание сна, тахиметр, возможность обмениваться циферблатами и расширенный родительский контроль. Кроме того, предыдущие утечки указывали, что в новых Apple Watch разработчики заметно расширят функциональные возможности для отслеживания состояния здоровья. О функции глюкометра мы уже давно ничего не слышали, но вот поддержка определения уровня насыщения кислородом крови (SpO2) и улучшенная функция получения ЭКГ должны дебютировать уже в Watch Series 6.

Источник: YouTube